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馬斯克傳成立初創企業發展人工智能

【明報專訊】人工智能公司OpenAI的大型語言模型（LLM）ChatGPT爆紅，曾投資OpenAI的特斯拉（Tesla，美：TSLA）和Twitter行政總裁馬斯克，傳出將成立初創企業加入競爭。《金融時報》引述消息稱，馬斯克正建立人工智能研究人員和工程師團隊，並與特斯拉和SpaceX投資者商討注資新公司。《華爾街日報》報道，馬斯克上月已在內華達州成立名為「X.AI」的人工智能公司。

已聘DeepMind前員工

《金融時報》報道，馬斯克為回應OpenAI的快速發展，今年初已有意思成立新人工智能公司，他已招募前Alphabet（美：GOOGL）旗下人工智能實驗室DeepMind員工Igor Babuschkin，以及其他6名工程師。雖然新人工智能公司可運用Twitter內容作語言模型訓練，和特斯拉的運算能力，但馬斯克會將新業務與旗下公司分開。馬斯克未回覆《金融時報》提問。

馬斯克曾是OpenAI始創投資者之一，但他在2018年指該公司落後Google，向創辦人Sam Altman提出由他全權營運OpenAI遭拒而離開，OpenAI及後獲微軟（美：MSFT）投資，近期微軟推出了結合ChatGPT技術的辦公室軟件和搜尋產品。

馬斯克上月底與逾千名科技界巨頭聯署指人工智能可能與人類競爭，呼籲暫停開發先進人工智能系統至少半年，在確保有完善規範後才繼續研發。但月初馬斯克被指已購買1萬個高性能顯示晶片（GPU），在Twitter訓練人工智能語言模型。