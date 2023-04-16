貨幣市場基金 收益率遠超存息

這些基金基本上保持每單位淨值1美元，並以股息的形式支付利息，但不能保證投資者不會虧損。若這些基金每單位淨值跌破1美元，它們也不會受到美國聯邦存款保險公司（FDIC）的保障。

基金收費低惟不保本

大型零售基金提供商的收費，由領航的0.09%至富達的0.42%不等。投資者可在經紀公司或共同基金網站購買這些基金。

截至4月5日，最大的零售基金——富達政府貨幣市場基金（SPAXX）的收益率為4.49厘，而美國儲蓄帳戶的收益率平均為0.37厘。

貨幣市場基金在傳導利率調整影響方面較銀行更靈活。根據紐約聯儲銀行的數據，過去20年約86%的政策利率調整反映到零售貨幣基金，而零售存款利率只能反映26%。

對利率變化敏感

對利率變化敏感，因此收益率波動較大。以機構優質基金（Prime funds）為例，由於它們持有商業票據，往往對市場波動更為敏感。在新冠疫情爆發之初，它們的資金在2020年3月大量流出，美聯儲最終要進行干預，支持短期融資市場。當前的銀行業危機也引發投資者對優質貨幣市場基金的擔憂。嘉信理財的優質基金在3月中的3天內，淨流出88億美元。

[企業地球村]