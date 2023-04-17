易綱：人行干預匯市大致結束

【明報專訊】近年內地大力推動人民幣國際化，並探討以人民幣作為大宗商品交易的貨幣。正在訪美的中國人民銀行行長易綱於當地時間周六在美國華盛頓出席論壇發言時指出，中國雖然保留在資金大舉進出時干預匯市的權利，惟外匯干預行動已大致結束，並相信長期干預市場最終會被市場打敗。
易綱稱近年人民幣的波動大致反映市場形勢，例如2020年初及去年9月最近兩次兌每美元跌破7算，分別便是受新冠疫情及美息急升令中美債息倒掛（即中國債息低於美國債息）影響。儘管近期中美債息維持倒掛，未見資金大舉流出中國，反映中美匯率處於「平衡」狀態。中國政府已大致結束經常性外匯干預，惟人行仍保留「適當」干預市場的權利，他坦言外匯管制仍在運行，並強調此番言論並不是指以後不會出手干預。
未見資金大舉流出中國 反映中美匯率處「平衡」狀態
美國財政部屢次批評中國匯率機制缺乏透明度。去年11月，美國財政部最新一份報告認為中國披露的外匯報告提供的信息有限，甚至匯率管理制度的政策目標亦欠奉。易綱稱，內地的外匯政策基本上可稱之為有管理的浮動機制，但匯率必須主要由市場決定。
被問及人民幣何時可以自由兌換，易綱指目前並沒有具體日期，但政策基礎是提高貨幣的易用性。現時中國市民每年最多可以兌換5萬美元外幣，他指出，99%人都沒有用完這個配額，意味着配額沒有加添多大限制。
全球主要央行去年中以來急加急應對通脹高企的同時，中國的通脹保持低位。易綱指出，中國通脹率穩定地保持在2%左右，而全球央行均尋求此水平，穩定的通脹有助貨幣政策及滙率維持穩定。
另外，易綱於華府出席二十國集團（G20）財長和央行行長會議時提到，中國經濟正在企穩回升、通脹保持低位，而且房地產市場出現積極變化，預計今年GDP增速將達5%左右。他亦於上周出席國際貨幣與金融委員會（IMFC）會議會見美國聯儲局主席鮑威爾，雙方就中美經濟金融形勢交換意見。