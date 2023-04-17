易綱：人行干預匯市大致結束

稱長期干預終會被市場打敗

易綱稱近年人民幣的波動大致反映市場形勢，例如2020年初及去年9月最近兩次兌每美元跌破7算，分別便是受新冠疫情及美息急升令中美債息倒掛（即中國債息低於美國債息）影響。儘管近期中美債息維持倒掛，未見資金大舉流出中國，反映中美匯率處於「平衡」狀態。中國政府已大致結束經常性外匯干預，惟人行仍保留「適當」干預市場的權利，他坦言外匯管制仍在運行，並強調此番言論並不是指以後不會出手干預。

未見資金大舉流出中國 反映中美匯率處「平衡」狀態

美國財政部屢次批評中國匯率機制缺乏透明度。去年11月，美國財政部最新一份報告認為中國披露的外匯報告提供的信息有限，甚至匯率管理制度的政策目標亦欠奉。易綱稱，內地的外匯政策基本上可稱之為有管理的浮動機制，但匯率必須主要由市場決定。

被問及人民幣何時可以自由兌換，易綱指目前並沒有具體日期，但政策基礎是提高貨幣的易用性。現時中國市民每年最多可以兌換5萬美元外幣，他指出，99%人都沒有用完這個配額，意味着配額沒有加添多大限制。

人幣何時自由兌換沒具體日期

全球主要央行去年中以來急加急應對通脹高企的同時，中國的通脹保持低位。易綱指出，中國通脹率穩定地保持在2%左右，而全球央行均尋求此水平，穩定的通脹有助貨幣政策及滙率維持穩定。

另外，易綱於華府出席二十國集團（G20）財長和央行行長會議時提到，中國經濟正在企穩回升、通脹保持低位，而且房地產市場出現積極變化，預計今年GDP增速將達5%左右。他亦於上周出席國際貨幣與金融委員會（IMFC）會議會見美國聯儲局主席鮑威爾，雙方就中美經濟金融形勢交換意見。