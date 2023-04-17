政企合作基金周成躍遭中紀委調查

現為中信建投非執董

周成躍2016年出掌政企合作投資基金前，曾歷任財政部國債司綜合處處長、國債金融司內債處處長、國庫司國債管理處處長、國庫司副司長、金融司巡視員等要職。政企合作投資基金是經國務院批准，財政部會同全國社保基金理事會、建行、工行、中行、農行、郵儲行、中國光大集團、交行、中信集團及國壽等十大金融、投資機構共同發起設立的國家級引導基金。2016年3月正式成立，註冊資本金達1800億元，歸財政部管理。周成躍亦為中信建投証券（6066）非執董，公司昨晚發通告指，周成躍受查不影響董事會正常運作和公司日常經營，公司各項經營管理活動正常。

中行前董事長劉連舸、光大集團原董事長李曉鵬等金融系統要員，早前已先後受查。中央紀委國家監委駐財政部紀檢監察組上月底曾發文指，做好對財政公權力的管理和監督工作，以「三不腐」一體推進方針方略為指導，按照「全周期管理」要求，強化從源頭到末梢的全過程管控、全流程監督、全要素覆蓋，將一體推進「三不腐」要求貫穿財政全面從嚴治黨的全過程，努力取得更多制度性成果和更大治理成效，為財政部門營造風清氣正政治生態提供堅強保障。市場原已預期，打金融老虎行動陸續有來。