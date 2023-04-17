安聯Holger Wehner：歐冀能源自主 帶來投資機會

明報記者 葉創成

「安聯多元主題基金」投資於全球與消費者及企業相關四大趨勢和七大主題，包括：基建、新世代能源、淨化水源及土地、數碼化生活、健康科技、寵物經濟及智能機器，Wehner早前從德國到亞洲會見投資者推介該基金，本港是其中一站，其間接受《Money Monday》專訪，而在七大主題中，記者最感興趣的是在碳中和及俄烏戰爭的背景，歐洲如何加快發展新世代能源，以及相關投資機會，Wehner就此亦提供了不少重要資訊。

德擬減依賴俄氣 由西班牙建輸氫管

Wehner指出，去年2月俄烏戰爭爆發後，俄羅斯向歐洲多國出口天然氣大幅減少，令能源價格急升，當時不少人均預期歐洲去年第四季出現衰退，但未有發生，原因是當地天氣較預期和暖，能源需求下降，減低能源價格急升所帶來的不利影響，經濟維持溫和增長。Wehner續說，由於歐洲多國住宅家庭在夏天一般是不會使用冷氣機的，因此今年夏天並非用電量高峰期，下一個挑戰是今年冬天的供暖需求。

另外，Wehner強調，汲取去年俄烏戰爭此突發事件所帶來的教訓，歐洲多國目前擬減少對俄羅斯天然氣的依賴，例如德國便擬興建一條由西班牙至當地的氫氣輸氣管，讓日常陽光普照、太陽能資源豐富的西班牙，可以把太陽能轉化為氫氣作儲存，再將這些氫氣由西班牙經輸氣管運送至德國，供德國作為工業生產的能源之用。

輸氫管料2030年落成 佔歐消費10%

資料顯示，上述項目名為「H2Med」 ，該氫氣輸氣管最初只由西班牙及葡萄牙接駁至法國（見圖1），今年1月決定延長至德國，被形容為德國及法國政府「聯手規劃藍圖」（joint road map）、「投資於明日科技、特別是可再生及低碳能源」（investments in the technologies of tomorrow, particularly renewable and low carbon energies），預期於2030年或前落成，每年可運送200萬公噸綠氫，佔歐盟消費量10%。而值得注意的是，即使氫氣是比較潔淨的能源，但要由天然氣過渡至氫氣，是一件極為複雜的工作，從分銷、儲存至傳送，需要興建輸氣管、庫倉、碼頭，使用這些氫氣的工業基地亦需要增添設備。而早於去年9月，歐盟委員會已批出52億歐元作為興建公共氫氣項目。

Wehner表示，其實上述西班牙至德國的氫氣輸氣管項目，只是新世代能源此投資主題的一部分：「氫氣是一個很陝窄的範疇，如果你喜歡投資於氫氣此小主題，你應該也會鍾情於投資可再生能源此大主題，其實這都涉及能源轉型（energy transition），或者稱為新世代能源，除了氫氣外，也包括風力、水力及太陽能發電等。其實氫氣只是儲存能源的一種方式，背景是能源的生產及消費時出現錯配，例如日照時可以產生太陽能，如何儲存這些太陽能在晚上、沒有日照時使用；而另一情况是由於西班牙太陽能資源豐富，在此建立太陽能發電站效益較高，跟着德國再以氫氣輸氣管向西班牙輸入太陽能。而其實中國也可能需要在西部能源資源豐富的地區，以某種方式輸送能源，至沿海能源消耗大省。」

全球紛建新一代電網 中長期利好銅價

根據Wehner的分析，在去年俄羅斯減少向德國供應天然氣後，德國其實可以選擇從其他國家入口煤炭或天然氣，而最終選擇興建由西班牙輸送至德國的氫氣輸氣管項目，原因是除了有2050年前實現碳中和的目標外，亦有實現能源獨立的願景：「我們（德國）可以選擇由卡塔爾入口天然氣，但西班牙的太陽能看來更可靠，因為德國及西班牙都屬於歐盟的大家庭。」

雖然西班牙輸送至德國的氫氣輸氣管項目需要使用的原材料是鋼材，但Wehner表示，因應新世代能源的發展，歐洲以至全球多國料將斥巨資鋪設新一代電網，當中需要應用到大量的銅，而「安聯多元主題基金」截至1月底的最大持股為智利Antofagasta Plc（英：ANTO），是全球大型銅礦生產商，料從中受惠。

記者翻查彭博社的數據，Antofagasta Plc股價過去5年勁升74%，顯著跑贏MSCI全球指數（見圖2）。

被記者問及，既然受惠上述利好因素，何以銅價目前對去年首季高位仍回落近兩成？Wehner指出，「我們需要分辨短期波動及長期主題。長期而言，我們相信銅的需求處於結構增長期，原因是全球處於物聯網、電動化的過程，需要使用大量的銅，而與此同時，現時全球業界對開採新銅礦的投資非常緩慢，背景是經過銅價早幾年大上大落後，它們更注重風險管理，而且環保要求愈來愈高亦令開採成本增加」。

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