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安聯看好七大投資主題

【明報專訊】安聯投資環球股票產品專員主管Holger Wehner在上文已詳述去年2月俄烏戰爭爆發後、歐洲致力實現能源自主，以及爭取2050年達至碳中和所帶來的投資機會，而其實上述只是「安聯多元主題基金」七大投資主題之─新世代能源旗下的一個子主題；下文他將會介紹該基金的七大投資主題，以及該行如何於不同投資主題之中適時買賣、爭取超額回報。

「安聯多元主題基金」投資於全球與消費者及企業相關四大趨勢和七大主題，包括新世代能源、基礎建設、淨化水源及土地、數碼化生活、健康科技、寵物經濟及智能機器，簡介如下：

一：新世代能源

清潔能源、高效儲能和可持續能源消耗模式將主導未來的能源世界，當中，在2035年之前，電動汽車的每年平均增長率可望達到15%至20%；過度至可持續能源在應對氣候變化方面有着重要的意義。清潔能源相關需求上升，預期在2050年之前，全球將有33萬億美元投資於可持續能源系統，對投資者來說是一個理想的機會。

二：基礎建設

全球超過600個智慧城市項目，科技和基礎建設需要大量資金，意味着這是一個具有顯著潛力的行業，這一主題涵蓋範圍廣泛，由原材料、製造商、建築公司到設備供應商，至2026年相關的市場機會可望超過3萬億美元。

三：淨化水源及土地

全球的水源供應是固定的，但對淨化水源的需求卻不斷上升。70%的可用水用於農業。每年超過9億噸的食品被丟掉。至2030年，淡水資源短缺達40%。

四：數碼化生活

電子商貿、社交媒體和影片點播愈趨成熟，而數碼金融、電競和遙距工作等領域亦展現巨大潛力。隨着電競的興起，數碼科技已改變了體育和遊戲。電競在全球吸引超過5億的玩家，每年產生龐大的收入。

五：健康科技

可穿戴生物傳感技術和雲數據庫等健康科技，或將成為人類日常生活和健康護理行業愈來愈重要的一部分。健康科技或有助美國降低健康護理成本15%，在該總值高達3.5萬億美元的市場中，資訊科技的滲透率偏低，目前僅佔1%，其在所有行業中的平均滲透率為3.5%。

六：寵物經濟

在美國，6300萬個家庭飼養龐物狗。10個美國人之中有9個視其寵物為家庭的一分子。2020年美國寵物相關行業價值達1036億美元，當中，寵物食品、玩具、美容和醫療費用的增長潛力非常具吸引力。

七：智能機器

機械人技術及自動化正在重塑全球經濟。隨着機器被納入商業模式，差不多每個行業均可在未來採取較少勞動密集的營運方式。這一主題涵蓋機械人技術、自動化及支援軟件。至2030年，全球機械人市場規模可望達到1600億至2600億美元。

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