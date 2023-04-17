moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

主動投資與長期投資無矛盾

【明報專訊】在2020年及2021年，港股亦曾熱炒碳中和及新能源等主題，電動車、太陽能及風電龍頭股，包括比亞迪（1211）、保利協鑫（3800）及龍源電力（0916）股價期內曾錄得數倍升幅，惟隨着美國聯儲局去年3月以來大幅加息4.75厘，令聯邦基金利率上端升至5厘，在聯繫匯率下，本港亦曾多次跟隨加息，資金成本上升，投資者由增長股轉捧價值股，上述新能源增長股的股價曾從高位跌逾五成（見圖）。

至於「安聯多元主題基金-A類（歐元）收息股份」，按資產淨值在2019年、2020年及2021年，分別錄得25.91%、28.91%及19.49%的理想回報，即使去年跟隨大市回調，錄得-16.34%回報，過去4年累積表現亦跑贏基準指數。

港曾熱炒碳中和新能源概念

安聯投資的格言之一是「主動及長期」（Being active and investing for the long term）， Wehner表示，「主動投資」與「長期投資」並不矛盾，原因是即使該行看好結構增長的機會而買入一些股票，但假如這些股票價格在短期內表現強勁、優於預期，該行亦會適當減持，並且等候機會在低位再買入，此適時買賣的策略亦是旗下基金跑贏大市的原因之一：「股票投資不是走單程直路，途中會有升有跌，我們作為主動投資者，可在適當時間進行買賣，由此帶來超額回報」。

Wehner續說，由於「安聯多元主題基金」投資於全球與消費者及企業相關四大趨勢和七大主題，可以根據這些趨勢及主題的股票價格是否超買或超賣而進行配置，令主動投資的優勢更加突出。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]