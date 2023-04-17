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三大展覽吸逾6.6萬人 貿發局：國際商貿中心地位穩

【明報專訊】本港上周舉辦三大展覽活動，包括國際創科展（InnoEX）、春季電子產品展及國際春季燈飾展。貿發局公布，3個大型展覽共吸引逾6.6萬個來自中國內地、東盟（ASEAN）、日韓、台灣、美國、印度、俄羅斯等在內約160個國家及地區的買家親臨參觀和洽商。貿發局副總裁張淑芬表示，三大科技展匯聚近3000家、來自20個國家及地區的展商，彰顯香港發展為國際創科中心優勢，同時確立香港國際商貿中心地位。

三成參展商擬攻大灣區

三大科技展結合實體和網上展覽融合模式舉行，環球展商、業界人士和買家可透過「商對易」（Click2Match）智能配對平台洽商，直至4月22日。而截至目前，三大展覧合共安排了逾3000場商貿會議。貿發局表示，國際創科展和春季電子產品展是首屆國際創科營商周（BITWeek）的旗艦活動。連同由政府與數碼港合辦的數字經濟峰會，三項BITWeek一共錄得逾5萬名本地和海內外人士出席。

此外，貿發局於創科展期間訪問了逾1000名參展商及買家，結果顯示，有86%創科業界預期整體銷售額會在未來一至兩年上升。另不少公司表明會致力拓展新興市場，近四成指正在嘗試或計劃開拓東盟國家；約三成計劃開拓大灣區城市；約兩成正在拓展中國內地大灣區以外的城市。