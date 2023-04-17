小型乾衣機 座枱擺放兼免縮水

明報記者 薛偉傑

攝影 劉焌陶

來自深圳的木衛智能科技（深圳）有限公司（Morus Innovation Technology）合伙人兼市場營銷經理孫楠表示，乾衣機早在1930年就發明，1938年推出市場，但技術和原理一直沒有大變化，仍是靠滾筒轉動和熱風烘乾。最多就是在傳統電熱乾衣機和燃氣乾衣機之外，出現較為節能的空氣能乾衣機（又稱「熱泵式乾衣機」）。市場上主流產品都是為人數較多的家庭設計，每次最多可處理6至9公斤濕衣物，缺點是體積相當大。木衛智能的Morus Zero專門為小家庭設計，每次最多可處理1.5公斤濕衣物，大約相當於6件成人T恤，體積相當小巧，長528mm，闊415mm，高489mm，可以座枱擺放。

利用低壓環境 加快蒸發助節能

最重要的是，Morus Zero加入了一般乾衣機所沒有的低氣壓設計，利用低氣壓環境下，水分在較低溫度就可以蒸發的物理現象，令它在體積細小的同時，烘乾衣物的時間卻相當快。Morus Zero滾筒內的氣壓大約控制在12.7至38.1mmHg，只是標準大氣壓（760mmHg）的1.67%至5%。

Morus Zero處理一般衣物（棉質和化纖等），開始時只需升溫到攝氏60度至65度，之後可以逐漸降到40至50度，最後一分鐘更改用冷風。若處理絲質衣物，溫度就更加全程控制在40度以內。所以，不會出現縮水問題。相比之下，傳統電熱乾衣機和燃氣乾衣機的溫度普遍高達80度至100度，不少用戶指會令部分衣物縮水。

最熱只需攝氏65度 較傳統機低

孫楠透露，木衛智能還在Morus Zero加入其他設計，加快乾衣速度。例如優化流道設計，令滾筒內氣流時速高達70公里。

此外，為免衣服皺褶，部分乾衣機會採正反轉設計，即是機內的滾筒不斷切換旋轉方向，以避免衣物纏繞。但這些乾衣機很多只是用同一個摩打驅動滾筒和風扇。因此，當滾筒以反方向旋轉時，風扇同樣以反方向旋轉，於是便吹不出風來，拖慢乾衣速度。Morus Zero的滾筒和風扇由兩個摩打獨立驅動，不論滾筒向哪個方向旋轉，風扇都照常運作，既可以避免衣服皺褶，也沒犧牲乾衣速度。

孫楠表示，Morus Zero烘乾衣物所需時間視乎衣物和水分多少而定，一般1.5公斤洗衣機脫水後的濕衣物，大約需50分鐘，若只是烘乾極小量衣物，例如單件衣服最快只需15分鐘。

根據他們的測試，若和主打節能的空氣能乾衣機相比，Morus Zero的乾衣時間短了一半以上。若和傳統的電熱乾衣機和燃氣乾衣機相比，Morus Zero亦至少在處理小量衣物時有優勢，烘乾時間可縮短大約25%。

單件衣服 最快15分鐘可烘乾

至於功率方面，Morus Zero的峰值為1200W，但大多數時間只是在700W至900W運作，比傳統的電熱乾衣機和燃氣乾衣機的1500W至2000W低了一截。與空氣能乾衣機的600W至1000W功率相比，Morus Zero的功率看來略高一點，但因為它烘乾衣服所需時間比較短，實際上更節能。

另外，Morus Zero還有紫外光殺菌功能，若用戶有需要，可以在烘乾衣物之後，再選擇這功能。

孫楠表示，Morus Zero是在2019年研發，同年在美國Kickstarter上預售大約1800部，2021年在日本Makuake上預售大約3000部。此外，還曾經在德國的「紅點設計獎」和iF設計獎，以及台灣的「金點設計獎」中獲獎。至今，Morus Zero已在日本和中國大陸分別賣出數萬部，在美國亦賣出了大約1萬部。在內地主要透過淘寶和京東售賣Morus Zero。在美國和日本，則是靠該公司的自營網站。

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