王良享：銀行結餘雖減 港息無長期上升壓力

不過，今年內金管局數次入市買港元而令銀行體系結餘下跌時，香港銀行同業拆息並無攀升，上周五3個月港元拆息為3.51厘，比起年初的4.95厘還低出1.44厘，為何如此？究竟銀行的港元流動性是鬆還是緊？市場經常以金管局接港元來形容香港「走資」是否不甚恰當，筆者試作以下分析：

港元實質流動性仍擁逾1萬億

第一，銀行體系結餘多寡並不直接反映香港的整體流動性。2008年8月底，金管局公布的銀行體系結餘只是47億港元左右，其後美國開始進行量化寬鬆令資金大量流入香港，一方面令銀行體系結餘上升，另一方面亦令金管局不斷增發外匯基金票據以吸走過剩的流動性；2008年8月，尚未到期的金管局外匯基金票據總額為1474億港元，至上周五，此票據總額為12,120.3億港元。換句話說，除了銀行體系的500多億元以外，港元流動性於15年內實際增加了1.07萬億元左右。因此，在這1萬億元以上的流動性消失前，香港利率實在無必要與美國看齊。

第二，沽港元買美元的套息交易並非「穩賺」的交易。雖然現在美元3個月拆息高於港元3個月拆息達1.75厘，要套息有盈利，3個月後，美元兌港元匯價不可下跌超過0.4375%（1.75%/4），否則賺息輸匯價，誰敢保證未來3個月美元兌港元匯價仍一定高於7.8156？去年12月初，當銀行體系結餘跌穿1000億港元時，香港銀行同業拆息飈升，3個月港元銀行同業拆息曾經上升至5.42厘，比同期的美元銀行同業拆息還高出0.68厘，吸引資金回流，去年12月5日，美元兌港元就曾回跌至7.7672水平。而且，美國區域性銀行危機加大了金融機構對手風險，亦令套息交易成本上升，令港元沽壓減少。

投資者持港元風險溢價跌

第三，自去年10月底至今，港元存款有上升趨勢而美元則下跌。至2月底，港元存款上升2920億港元，美元存款則下跌1050億等值的港元；持牌銀行的港元定期存款上升6874.8億港元，港元活期存款則下跌3958.4億港元，反映存戶不再因美元定期存息高於港元而大幅將港元轉移至美元。

最後，是投資者持有港元的「風險溢價」下跌，過去一年內香港政治環境的穩定，令港元不需要以高息吸引資金回歸或流入。因此，香港短期利率雖然有上升壓力卻並非長期趨勢。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[王良享 政經良謀]