moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

王良享：銀行結餘雖減 港息無長期上升壓力

【明報專訊】上周香港金管局兩度入市於聯繫匯率的弱方保證水平，即7.85，買港元沽美元，共承接170.58億港元沽盤，4月金管局累計承接208.65億港元沽盤，港銀體系結餘進一步下跌至562.61億港元。

不過，今年內金管局數次入市買港元而令銀行體系結餘下跌時，香港銀行同業拆息並無攀升，上周五3個月港元拆息為3.51厘，比起年初的4.95厘還低出1.44厘，為何如此？究竟銀行的港元流動性是鬆還是緊？市場經常以金管局接港元來形容香港「走資」是否不甚恰當，筆者試作以下分析：

港元實質流動性仍擁逾1萬億

第一，銀行體系結餘多寡並不直接反映香港的整體流動性。2008年8月底，金管局公布的銀行體系結餘只是47億港元左右，其後美國開始進行量化寬鬆令資金大量流入香港，一方面令銀行體系結餘上升，另一方面亦令金管局不斷增發外匯基金票據以吸走過剩的流動性；2008年8月，尚未到期的金管局外匯基金票據總額為1474億港元，至上周五，此票據總額為12,120.3億港元。換句話說，除了銀行體系的500多億元以外，港元流動性於15年內實際增加了1.07萬億元左右。因此，在這1萬億元以上的流動性消失前，香港利率實在無必要與美國看齊。

第二，沽港元買美元的套息交易並非「穩賺」的交易。雖然現在美元3個月拆息高於港元3個月拆息達1.75厘，要套息有盈利，3個月後，美元兌港元匯價不可下跌超過0.4375%（1.75%/4），否則賺息輸匯價，誰敢保證未來3個月美元兌港元匯價仍一定高於7.8156？去年12月初，當銀行體系結餘跌穿1000億港元時，香港銀行同業拆息飈升，3個月港元銀行同業拆息曾經上升至5.42厘，比同期的美元銀行同業拆息還高出0.68厘，吸引資金回流，去年12月5日，美元兌港元就曾回跌至7.7672水平。而且，美國區域性銀行危機加大了金融機構對手風險，亦令套息交易成本上升，令港元沽壓減少。

投資者持港元風險溢價跌

第三，自去年10月底至今，港元存款有上升趨勢而美元則下跌。至2月底，港元存款上升2920億港元，美元存款則下跌1050億等值的港元；持牌銀行的港元定期存款上升6874.8億港元，港元活期存款則下跌3958.4億港元，反映存戶不再因美元定期存息高於港元而大幅將港元轉移至美元。

最後，是投資者持有港元的「風險溢價」下跌，過去一年內香港政治環境的穩定，令港元不需要以高息吸引資金回歸或流入。因此，香港短期利率雖然有上升壓力卻並非長期趨勢。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[王良享 政經良謀]