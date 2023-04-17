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溫傑：藥明生物估值降至合理 重現投資價值

【明報專訊】筆者擔任財經節目嘉賓時，經常被問到藥明生物（2269）的投資前景，今個星期筆者會簡單分析。集團是全球領先的生物藥合同研究、開發及生產機構（CRDMO, Contract research, development and manufacture organization），提供綜合一站式服務，實現從概念至商業化生產的全過程。

其去年收入及純利分別增長48.4%及29.7%，表面上甚為理想，惟對部分投資者而言則未能符合預期，令早前集團發出盈利預告後股價反覆回落。至於失望的原因，是集團作為一間估值甚高的增長型企業（早前市盈率一度達60至70倍水平），投資者對盈利增長自然會有較高期望。惟股價經過調整後（雖然已較早前低位有所回升），市盈率回落至45倍的較合理水平，考慮到未來盈利前景明朗，重燃其投資吸引力。

手上項目充足 利潤前景明朗

集團並非製藥公司，營運前景在於其手上合約，若項目持續增加，預示盈收前景有保證。截至去年底，集團進行中的綜合項目達588項，按年增加22.5%。

其中包括近550個非新冠綜合項目，充分展現即使扣除新冠項目貢獻，集團業務增長依然持續強勁。

而在所有項目當中，234項屬早期（第I及II期）臨牀開發，根據資料，此類項目的一般服務時間為3年，收入則為400萬至600萬美元。

另外，去年集團成功將更多項目從新藥臨牀研究前階段推進至後階段：於報告期內，70個項目已由臨牀前開發階段進入早期臨牀開發階段。

簡單而言，市場憧憬息率見頂，減低增長型股份的壓力；而權重科技股受壓，或有利資金流入生科股。

最重要是藥明盈利前景明朗，今明兩年盈利料可維持每年約三成增長，加上估值回落值得大家留意。建議可於50元或以下水平買入，作中長線部署，暫不設目標及止蝕價，筆者會根據市况及其基本因素發展再作跟進。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]