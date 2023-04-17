許健生：港創科與Web3「動」起來

從事資訊科技的朋友上周真是馬不停蹄，由上星期二香港Web3.0協會成立，接着便是一連四天的InnoEX香港國際創科展、Web3嘉年華及從周四開始為期兩天的DES數字經濟峰會。筆者在過去幾天在灣仔會展走上走落、出出入入差不多走了約5萬步，即大概35公里！

港Web 3.0協會成立

據官網介紹，香港Web3.0協會是由中國移動、招商局、華為和香港科技大學發起，由多家金融科技公司、企業代表、立法會議員組成。香港Web3.0協會的成立吸引了行業及內地Web3企業的高度關注。在全球Web3行業尚處於初期發展階段，隨着技術的進一步成熟和應用場景的擴大，它將在未來成為互聯網行業的一個重要組成部分。因此，香港Web3.0協會的成立有望成為Web3的聚集地，形成行業聚集效應，引領Web3在香港和全球的發展。

香港特區政府明確支持協會的成立，為Web3的發展提供了良好的土壤。協會的跨業界特點也為Web3的發展提供了更多的可能性。此外，協會成立典禮出席嘉賓陣容強大，包括行政長官李家超、財政司長陳茂波及財經事務及庫務局前局長陳家強等。而金融管理局前總裁陳德霖更是創會會長，能邀請得陳總做會長及以成立典禮的規格，香港Web3.0協會的高度及影響力就顯而易見了。

特區政府與貿發局舉辦的InnoEX香港國際創科展（前身為ICT Expo國際資訊科技博覽），除了有特區政府相關機構展示過百項科技應用方案之外，更邀請了內地多個地區的組織；北京的中關村、上海、南京等十多個當地創科政府機構參與，展出多項的前沿科技及當地相關的創科政策支援，吸引企業進駐。

而特區政府與數碼港合辦的數字經濟峰會DES（前身為互聯網經濟峰會IES），因疫情關係停辦了3年，今年首次復辦也順勢由互聯網改為數字經濟。筆者早在2016至2017也是IES的籌委之一，更破天荒由原本五大商會（香港總商會、香港中華總商會、廠商會、工業總會及電子業商會）各自籌辦的會議，大膽建議五大商會聯合籌辦一個「商會論壇」（Chambers Forum）。要知道五大商會各自都獨當一面，大家願意走在一起必定是具代表性、有意義的活動，我也很感恩曾有幸參與。

留意到今年政府的兩大創科活動均改了名字，相信是本屆特區政府希望給市民煥然一新、與時並進的感覺。亦見到InnoEX有大量媒體廣告吸引市民，嘗試營造社會創科氛圍。但畢竟純科技活動對市民未必會容易產生共鳴，建議特區政府可考慮與一些針對市民的展會合作，例如書展及電腦通訊節（利申：筆者為電腦通訊節的主辦單位），按市民參觀展會的習慣配合政府希望推動的科技項目，以具趣味手法展示其應用性，相信效果會更佳，更能吸引市民。重點是這些展會都有較多年輕人，能令年輕人多接觸、多參與、多互動，定必能提升年輕人未來投身創科行業的興趣。

Web3嘉年華彰顯動力 港不愁財力與人才

筆者這幾天花最多時間就是參觀Web3 Festival ，當入到場館內即時感覺到香港真的「動」起來。大部分與會人士，不論是展商還是參觀者都十分年輕，極具活力，Web3本來就是屬於年輕人的產物呢。筆者與大大小小十多個展商談話，有很多都是國內Web3公司，部分亦已落地於新加坡及中東。但值得高興的是，因為他們看到香港自從去年數字資產政策宣言之後，Web3市場蓬勃了起來，不少企業也正積極考慮從新加坡和中東把總部遷回香港，這信息實在令人鼓舞。香港能在短短幾個月由政策模糊到現在政產學研全方位推動Web3產業，全賴得到中央的支持、特區政府的施政能力及業界市場化推動力。筆者相信只要把頂層政策思維搞好及底層Web3基建完善，企業及人才是跟市場走的，只要打造良好的營商環境，我們還需要愁人才和錢財嗎？

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

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[許健生 前沿科技]