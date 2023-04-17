林嘉文：美通脹降溫 住屋成本仍升

有趣的是，雖然住屋成本錄得自去年11月以來最慢的增速，但仍是今次CPI增幅中最大的貢獻者，並抵消了能源和雜貨價格的跌幅，後者則是自2020年9月以來首次下跌。

歐元有望向1.12邁進

美國公布CPI報告及美聯儲公布會議紀錄後，美元下跌近0.6%，但美聯儲戴利和巴爾金強調核心通脹仍處於高位，表明美聯儲仍然專注於降低通脹，有助收窄美元部分跌幅。不過，筆者估計若果稍後公布的失業率亦表現疲軟的話，美匯指數或會再下試100.82。

至於歐元和瑞士法郎，則成為美元下跌的最大得益者。歐洲央行官員Holzmann和Villeroy近日的評論偏鷹，推動美國和德國2年期國債券收益率差距，收窄至自2021年11月以來最低水平，利好了歐元氣氛。一旦歐元兌美元向上突破1.1至1.103阻力，或會進一步升至1.12範圍。至於美元兌瑞郎方面，匯價現已跌至2021年6月以來最低，美國數據疲軟提升市場對美聯儲暫停加息的預期，或變相支持了瑞郎兌美元氣氛。

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[林嘉文 匯市前瞻]