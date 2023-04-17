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摩根大通亞洲：淡友趁高沽 道指熊49707

【明報專訊】美國3月份生產物價指數按月跌0.5%，是3年來最大跌幅，市場對聯儲局5月份加息預期降溫，納指上周四重上13,000點大關，道指收復34,000點水平，與今年來即市高位34,342點只相差大約300點。

投資者近日傾向部署做淡道指，截至上周四，道指淡倉連續7個交易日錄得淨流入，累計約有1700萬元。上周五即市資金流反映，投資者續傾向高沽，惟有部分淡友將貼價道指熊證換馬至收回水平較高的條款，以控制收回風險。

如投資者現階段進場做淡，可參考道指熊（49707），收回價36,000點，實際槓桿約12倍，由於換股比率較大，故面值會相對較低，投資者可控制風險之餘亦可靈活控制注碼。

追入好倉可參考道指牛（49750），收回價32,200點，實際槓桿約14倍。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]