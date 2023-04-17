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陳永傑：油價升暫難料對通脹影響

標籤：陳永傑

【明報專訊】石油出口國組織與其盟友（OPEC+）多個成員國，日前突然宣布進一步減產，油價應聲單日升6%。會否推高通脹及需要進一步加息，暫時難以預料，但美國科技股首當其衝報跌。會否影響到全球樓市，有待觀察。

美國財長耶倫指出，OPEC+減產並非建設性行動，只會在高通脹環境下，增加全球經濟增長的不確定性，並為消費者帶來負擔。

耶倫又稱，仍未能確定行動的影響，去年汽油價格由高位回落，有助限制通脹，如果趨勢逆轉，將會不利市場。

聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，目前尚未清楚油價上漲對美國貨幣政策意味什麼，儘管OPEC+的減產決定出人意料。他認為：「此舉出人意料，它是否會產生持久影響尚無定論，油價起伏不定，很難準確追蹤，其中可能會影響通脹，讓我們的工作變得更加困難。」布拉德3月曾預測今年美國利率將在5.625%見頂，而聯儲局官員下次會議於5月2至3日舉行。

OPEC+多個成員國的減產行動，由於事出突然，立即引發國際油價急升6%，翌日油價繼續輕微上揚。油價上升，不利通脹，美國聯儲局及歐央行有可能進一步提高利率對抗通脹。這將會不利全球投資市場的股市及樓市。

另一方面，美國供應管理協會3月製造業指數跌至46.3，為近3年新低，差過市場預期，亦是連續5個月低於50，反映製造業持續收縮。假如美國經濟持續滑落，減產未必能夠為油價帶來太大承托力，油價有可能繼續低走，不會對通脹及加息帶來太大刺激作用。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]