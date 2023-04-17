moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

廖偉強：代理的競爭與機遇

標籤：廖偉強

【明報專訊】自年初恢復通關及解除各項防疫措施後，香港經濟民生正向着復常的方向走；4月展開的「開心香港」及派發新一輪電子消費券，都是提振香港經濟。自從部分香港人陸續移民，香港的經濟及消費動力確實受到影響，還好香港政府在短時間內推出吸引人才的措施，填補人力資源的不足，希望加快這個經濟巨輪的轉動。

香港需要吸納人才補充不足，而內地有14億人，可以說是最易吸納的目標；加上因應香港各項的產業發展，政府更集中地吸納某些類別的人才，務求提升香港未來競爭力，這類人才在內地也不難找到。不過，吸納內地人來港，增加本港的勞動力的同時，也免不了出現競爭。有些港人在未來日子要面臨「爭飯食」的局面，地產代理可能也是其中之一。不過，從另外一個角度去看，這批移居到香港絕對需要居住，不論是購買自住或租賃，這無疑為地產代理帶來超過數萬，甚至是數十萬個做生意的機會。

科技的急速進步，同樣來搶人類的飯碗！人工智能在世界逐漸普及化，ChatGPT的出現，更超越以往所想像。今時今日，人工智能在工作上取代人類的趨勢更加明顯，預計將影響很多人的生計。但科技的確幫助人類很多，令工作效率得以提高。只要懂得運用，在倚重科技的同時，不忘自我進步，人類絕對可駕馭這些科技。

所以，筆者認為，凡事都有兩面，就如一把雙刅的刀，用得恰當之餘，更需要自己的刀法夠熟練，才可克敵制勝，又可避免傷及自己。內地人來港工作和科技進步所帶來的問題，其實都是一樣，既構成了競爭，但也可以帶來無限機遇。地產代理要避免被來港工作的內地人取代，必須自強不息，提升自己的能力。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]