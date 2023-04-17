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布少明：租金洗頹風 助樓市上衝

標籤：布少明

【明報專訊】近期新盤熱銷，促使發展商「打鐵趁熱」持續加快推盤，整體交投氣氛「燃續」旺勢。資料顯示，目前累積已批出預售樓花但尚未發售新盤的單位總數已達逾1.3萬伙，預期多個新盤將於次季魚貫登場，隨着樓市交投全面復常，樓市焦點集中一手市場，令樓市維持火熱狀態。

近來整體樓市及樓價得以保持穩中向上之勢，一手暢旺當然是主因，但不可忽略的是，租務市况回穩及租金由低位回升亦屬「功臣」之一。受惠於全面通關復常，本港失業率持續改善，經濟呈復蘇勢頭，樓市亦一洗頹風，繼樓價谷底反彈後，私樓租金跟隨上揚。

根據美聯租金走勢圖，今年3月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約33.88元，按月升約0.4%，連升兩個月，並創4個月新高；若以首季計算，租金則升約1%。個人認為，隨着近期政府各項「搶人才」計劃吸引不少高資產人士及專業人才陸續來港發展，刺激「人財」加速流入本港，對整體樓市租買市場均呈利好作用，定必為為租樓或買樓市場，雙雙注入上升動力。相信未來的租金走勢可繼續看俏。

第二季樓市料價量齊升

同時，租金水平穩升，若以投資者及用家角度去看，租金回報會變得相對穩定，無論投資或自住將更具吸引力，亦可達到抗通脹之效，加上加息的幅度已經放緩，料可惠及未來二手樓價及樓市表現更加「硬淨」。

總括而言，在一手的「熱度」及租金穩中向好之下，有助提振樓市表現，期望第二季本港樓市在內地資金及新香港人的購買力帶動下，帶動整體樓市價量齊升，進一步向上闖關。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]