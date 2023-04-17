馬泰陽：次季料一手樓強二手弱

新盤經過首季「激戰」後，踏入第二季，各個新盤亦摩磨拳擦掌，準備新一輪的推售。據地政總署的資料顯示，3月份共有3個項目獲批預售樓花同意書，當中分別為之位於啟德承豐道，涉及566伙；新九龍內地段第6603號，涉及702伙及位於何文田的瑜一1C期，涉及214伙，合共1482個單位，較2月增加約九成。不過，若以整個首季計算，共涉及4031伙，較去年第四季的4784伙，下跌約15.7%，連跌三季，並見1年新低。雖然首季獲批預售樓花，但目前已批出預售樓花同意書但尚未發售的新盤單位總數仍積存總數仍超過1.3萬伙。

一手新盤續主導樓市

踏入次季，在多個的利好消息下，料新盤戰持續爆發，市場預期有多個全新盤魚貫登場，涉及近萬伙單位可供銷售，勢再掀連番激戰。由於今年首季，新盤市場以「先求量、後求價」的銷售策略奏效，筆者相信，次季發展商將會「火力全開」，以貼市價、甚至減價推售新盤，以追趕去年失去的進度，相信市場將繼續由一手新盤作主導，短期內或呈現「一手強、二手弱」的情况。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]