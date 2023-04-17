部署退休要做好3規劃

明報記者 龍彩霞

1）可預計收入：退休後的可預計收入必須能應付自己的生活開支。在香港，可預計收入大多來自個人退休儲備、強積金/公積金、年金、逆按揭等產品。可是，據富達環球退休調查 ，顯示有近四分之一的港人對儲蓄多少作為退休儲備卻一竅不通！富達退休儲蓄法則建議，港人應儲蓄每年收入的20% （不包括10%的強積金供款） 作為將來的退休儲備。

宜擁年薪12倍作退休儲備

若自己由25歲開始儲年收入20%，到了65歲退休之時，應擁有12倍退休前的年薪作為儲備，來維持退休前的生活水平。法則亦建議30歲時應累積儲蓄為年薪金的2倍、40歲應為5倍、50歲為8倍、60歲為11倍。想知自己現時退休儲備是否足夠，可做一下測試。

2）基本生活開支：也許自己會疑惑究竟每月需要多少基本生活開支？每個人的基本生活開支皆不同，要知道自己需要多少錢來支付開支，入息替代率（Income Replacement Ratio）是一項工具。它能計算出個人退休前收入支付基本生活開支的百分比。富達退休儲蓄法則建議，月入2.5萬至15萬港元收入的家庭，入息替代率為48%至59%，即是需要退休前收入48%至59%作為支付退休基本生活開支。若果自己退休前家庭月入為3萬港元，自己便需要約1.77萬元（3萬 X 59%）來維持自己的退休生活；退休前家庭月入為6萬元，便需要約2.88萬元 （6萬 X 48%）。

3）現金流與靈活性：自己也許會擔心一旦每月提取過多的退休金，那麼自己的退休儲備便會很快耗盡。富達建議本港退休人士，在退休首年應提取不多於自己退休儲備的4.1％，然後每年按通脹調整提取的金額。舉例說明之，John於65歲退休，退休儲蓄為400萬元。他每年應提取4％或16萬元作為每年退休收入。在退休期間，他每年應從儲備中提取調整通脹後的金額，於退休第二年，若通脹率為2％，他應提取16.32萬元。 估算 一下自己退休後每年可提取多少作為退休收入。20多年漫長的退休生涯，自己可能遇上重大的人生變化，或是突發的健康風險，因此自己必須擁有一定的應急錢，更重要的是自己的退休收入來源必須多元化，同時選擇靈活性高的投資產品，以助自己應對任何緊急的狀况。

退休年期愈長 通脹影響愈大

通脹率是在低息時代被大眾忽視問題，香港投資者及理財教育委員會指出，香港過去10年的平均通脹率約2%至3%，以3%作估算，現在的1萬元支出，10年後將變成13,439元，20年後更加至18,061元，分別比現在高34%及80%。所以，通脹可說是退休的頭號敵人，而退休生活年期愈長，通脹的影響便愈大。做退休計劃時，不少人傾向高估投資回報，預期回報與實際所得出現很大落差，使退休生活質素大打折扣。退休投資長達數十年，長時間獲取高回報是極度困難的事情。此外，隨着逐漸接近退休年齡，投資者應該減低退休投資組合的風險，預期回報亦會相應減少，特別是退休後的投資，更應以穩健為主。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[退休綢繆]