moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

「中字股」領港股升343點 北水倍增

【明報專訊】港股昨日先跌後升，早段一度跌139點，午後走勢反覆向上，最多曾升427點，高見20,865點創6周高位，收市升343點或升1.7％，收報20,782點，大市成交額1365.79億元。受惠內地股市做好，國指收報7056點，全日升2.05％。港股「中字股」熱炒，三桶油中石油（0857）、中石化（0386）及中海油（0883）齊創3年多高位。匯控（0005）出售法國業務現變數，撥回157億元減值，股價最高升3％。

安踏折讓配股籌122億

北水全日錄得淨流入74.27億元，較上日增加1.2倍，為近兩個月來最多，當中，中移動（0941）受北水追捧，獲淨買入10.2億元，帶動股價升3.1％創3年多新高；盈富基金（2800）亦獲北水淨買入31.2億元。

內需股個別發展，安踏（2020）收報108.8元，跌3.8％，為全日表現最差的藍籌股。收市後外電引述銷售文件報道，安踏以先舊後新方式配售1.19億股，配售價介乎99.08元至102.27元，較昨日收市價折讓介乎6%至8.9%，集資最多121.7億元。此外，李寧（2331）跌0.6％，申洲國際（2313）跌2.9％，百威亞太（1876）跌1.4％，海底撈（6862）升3.4％。

美團聯想升5% 汽車股做好

其他股份方面，科技股個別發展，美團（3690）尾市飈升至136.7元，全日升4.7％，聯想集團（0992）全日高走，高位8.8元收市，升5.7％，為表現最佳藍籌股。惟科網巨頭阿里巴巴（9988）、京東（9618）、騰訊（0700）表現較弱勢，分別微升1％、1.2％和1.5％。汽車股做好，吉利（0175）升3.7％，比亞迪（1211）升2.2％。