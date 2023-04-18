moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

高盛看好濠賭 首選股揀銀娛棄金沙

【明報專訊】澳門3月博彩收入大反彈後，高盛繼續看好澳門2023年中場賭收表現，認為濠賭股盈利預測仍有上升空間，更將該行「確信買入」名單的首選股由銀娛（0027）取代金沙中國 （1928），指銀娛較大規模的容量擴張，將有助捕捉未來6至18個月市場上升周期，惟股價尚未反映此因素。

高盛指出，雖然投資者對濠賭股前景尚有分歧，部分人擔心貴賓廳業務萎縮及內地樓市未見好轉造成負面財富效應，惟該行預測中場賭收將在今年底完全恢復至疫情前的水平，並在2024年較疫情前水平進一步增長10%。

高盛維持銀娛、金沙中國、新濠博亞和澳博（0880）的「買入」評級，並將銀娛取代金沙加入至「確信買入」名單中。高盛指出，2022年初首選金沙中國是因市場過於悲觀，對可能失去博彩牌照的下行風險反應過度，導致該股票估值比行業平均水平低約20%，但過去一年金沙中國表現優異，估值折讓已減少。

匯豐：市場低估永利 續偏好金沙

另外，匯豐指出，隨着賭客重新回流澳門，該行根據壓力測試重新評估博彩股的市場份額，上調對新濠國際（0200）旗下新濠影匯的收入及EBITDA預測，但下調對澳博旗下上葡京的收入預測。同時略為上調對銀娛收入及EBITDA預測。

匯豐又上調永利澳門（1128）評級，由「持有」上調至「買入」，認為市場低估永利，並繼續偏好金沙中國，因為其持有的新物業利好酒店庫存，並專注於中場業務。