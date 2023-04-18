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消費成今年動力 東亞料港GDP升5%

【明報專訊】東亞銀行（0023）發表2023年第二季展望報告，指香港經復蘇動力穩步加強，受惠內地經濟有序復常並與本港通關，市民消費及企業營商信心顯著好轉，足以抵消外圍需求放緩和收緊貨幣政策的負面影響，帶動經濟自今年首季回復增長。東亞預期，若外圍金融波動未對環球經濟構成重大影響，估計香港經濟今年復蘇將加快至約5%，並預期內地經濟增長有5.7%。

東亞指出，本港與內地全面通關刺激訪港旅客人數顯著回升，日均訪港人數至3月已回復至2019年疫情前約四成水平。企業勞工需求維持強勁，失業率從高位顯著回落至接近疫情前水平，加上政府今年每人派發5000元消費券，刺激大眾增加消費，私人消費將成為推動香港經濟增長的重要支撐，抵消目前因外圍負面影響。

港銀有上調貸款利率空間

利率方面，東亞指聯儲局預期，年內目標利率中位數維持5.125厘不變，推算聯儲局會在5月或6月再加息1次0.25厘後，結束是次加息周期。不過短期降息之路漫長且存很大變數。對港元最優惠利率而言，過去兩次加息由於本地資金流動性維持充裕，因此沒有跟隨上調，未來美元利率高企，或會增加港元利率上升壓力，因此港銀仍有溫和上調貸款利率的空間。

對於港股，東亞表示基於內地首2個月的經濟數據理想，相信企業第一季的業績將大幅改善，上調盈利預期。目前恒指未來12個月的預測市盈率為9.7倍，仍然顯著低於過去10年平均值的11.5 倍，料尚有向上修復空間，該行給予恒生指數未來6個月的目標水平為23,500點。