渣打灣區景氣指數升至51.3 重返擴張

營商前景樂觀 預期指數新高

調查顯示，各行業的子指數全線錄得增長，信貸指數顯示現金流狀况有改善，較易獲得銀行貸款。惟原材料庫存仍是得分最低的子指數，表明庫存壓力雖見減輕，但依然揮之不去。

貿發局研究總監范婉兒表示，現狀指數上升主要受新增外貿訂單飈升拉動，而企業的利潤指數亦重返擴張區域，香港子指數現狀及預期指數均創指數推出以來新高，反映港商對營商前景趨向樂觀。面對歐美市場疲弱風險，她指不少中小企已經分散風險，積極開展新興市場，如東南亞及中東等地。

製造業或受累發達國衰退

劉健恒認為，自內地在年初恢復對外開放後，各行業的營商信心從谷底反彈，惟在全球銀行業危機下，發達經濟體的衰退壓力增加，在宏觀經濟下仍存有很多不明朗因素。部分行業如依靠外需的製造業及進出口行業可能受到影響。他認為中國需推出更多支持內需政策，加強實體經濟，抵消企業憂慮。

利息走勢方面，市場預期美國將結束加息周期後可能進入衰退。劉健恒指出，雖然聯儲局短期加息壓力高，但息口將從高位緩慢回落。他料5月加25點子至利率頂峰，年尾前有機會減息一次，明年或增加減息次數。