moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

歐冠昇冀吸赴美特專科企回港上市

【明報專訊】港交所（0388）行政總裁歐冠昇昨日出席團結香港基金的「聯通世界的香港」論壇時表示，最近港交所新增上市條例18C章，為特專科技公司放寬上市門檻，允許未有盈利的公司來港上市。他指出以往此類公司較難在港上市，因而赴美上市，但放寬上市限制後，料將吸引更多公司回港或來港上市。

稱港交所正不斷革新上市條例吸資

歐冠昇提到，環球經濟正逐漸轉向亞洲，目前全球生產總值（GDP）增長約一半是來自亞洲的貢獻。因此，港交所正不斷革新上市條例，引入更多資本來港，並會繼續擔當連接中國與世界、資本與機遇及現在與未來的角色。

對於外界有評論稱，港交所連接中國內地與世界，只為吸引國際資金，為中國服務，但歐冠昇認為，事實上香港亦是一個渠道為內地投資者將資金向南移，並投資於國際上市公司，帶來更多融資機會。

匯豐：人幣國際化之路仍長

匯豐聯席行政總裁廖宜建於同一場合表示，現時國企及紅籌股已佔港股交易量達八成，香港在內地推動資本市場開放過程中角色十分重要。現時環球面對加息周期，人民幣與美元角色開始轉變，人民幣將有潛力成為全球資產交易的貨幣工具。自人民幣匯率改革以來，匯率大致維持穩定。惟目前人民幣佔全球的外匯交易量僅約4%，香港及內地在推動人民幣國際化上仍有很長的路。

另外，金融發展局主席李律仁則指出，香港作為市場交匯點，與內地的聯通愈來愈多，層次愈來愈深，進一步推動與內地互聯互通，大方向會是人民幣國際化。他亦認同人民幣匯率趨向穩定，作為國際貿易結算貨幣的潛力很大。