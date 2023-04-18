三星「默認搜尋器」傳棄Google 改用Bing 谷歌陷恐慌急拓AI力抗

另外，Google與蘋果公司（美：AAPL）類似的合作協議也需於今年續簽。部分分析認為，微軟將生成式人工智能（AI）技術引入搜尋引擎，將會是Google成立25年來最嚴峻的挑戰。

Google與蘋果今年需續簽協議

去年搜尋業務為Google帶來的收入達到1620億美元。《紐時》指出，暫未清楚微軟將生成式AI技術引入搜尋引擎，是否令三星考慮改變的主因，但Google內部認為這是可能的因素。《紐時》的消息稱，Google與三星正談判新的合約，三星仍可能維持與Google的合作。

為保持競爭力，Google爭取建立新的AI搜尋引擎，暫未有明確的推出時間表，在新搜尋引擎推出前，Google會為現有搜尋引擎新增一些AI功能。《紐時》援引內部文件及知情人士的消息稱，Google正測試名為「Magi」的AI項目，為搜尋引擎引入AI功能，目前該項目已有超過160名全職員工，為AI功能進行調整和測試。據稱，新的AI功能將根據用戶的搜尋內容，學習並預測用戶想知的事物，例如為用戶預先挑選感興趣的貨品及所需信息，帶來更個性化的用戶體驗。

恐威脅30億美元搜尋收入

《紐時》指，AI與用戶的應對，將會有對話特性。Google計劃在搜尋結果保留廣告，而這些廣告正是Google的收入主要來源。此外，Google計劃為搜尋引擎添加回答有關軟件編碼的功能，根據用戶的請求編寫代碼。根據《紐時》取得的文件，Google可能會在其提供的代碼旁邊投放廣告。

根據這些內部文件，Google有意在下月發布一些AI工具，並在今秋增更多功能。Google初步計劃向美國100萬用戶開放新功能，在年底將用戶人數增至3000萬。

自今年2月初，微軟宣布將人工智能初創OpenAI的ChatGPT聊天機械人技術整合到Bing後，Google也準備加快推出相關技術。Google長期進行AI研究，其在倫敦的DeepMind實驗室，被認為是全球最佳的AI研究中心之一。Google近年也有研究透過大型語言模型來提高搜尋結果的質量，但由於其容易產生錯誤和具偏見的陳述，因此押後推出相關應用。

（綜合報道）

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