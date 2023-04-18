梁天卓：「大學無用論」站不住腳

這位網民更慨嘆自己「為什麼讀大學？」並勸那些準備讀大學的年輕人要「想清清楚楚，讀大學真的沒什麼用。有些人說他可以保證你有工作，我想說的是，沒文憑也可以找到工作，至少我的朋友們已經證明了。而且有文憑就一定找到穩定的工作？別太天真了。」

到底是這位網民運氣不足？還是其他人都太天真？從數據來說，「大學無用論」暫時仍是站不住腳。幾年前有兩位經濟學者利用美國的數據計算一張大學文憑的回報，即使在計入學費和其他成本（如讀大學時要犧牲的收入等），近年美國大學文憑的平均回報仍然高達14%，即使這回報從2000年初的16%有所回落，但仍然比1970年代的8%至9%要高出一截！

然而，那位網民又不是全錯，因為14%的回報只是一個平均數，不同大學和不同學科的回報可以是天淵之別。舉個例，從一個美國的薪水資料網站的數據顯示，回報最高的科目一般都是與STEM，即科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）和數學（Mathematics）有關，其中電力工程與電腦科學（Electrical Engineering and Computer Science）畢業生的平均起薪點高達接近10萬美元（約80萬港元）！另外經濟系（Applied Economics and Management）畢業生的平均起薪點亦有接近7萬美元（約56萬港元），反而與STEM無關的文史哲畢業生的「錢途」就相當一般，例如歷史系畢業生的平均起薪點則只有不到5萬美元（約40萬港元）。

倘求搵工 應問「選什麼科目」

如果那位網民真的為了找一份穩定的工作，他不應該問「為什麼讀大學？」，而是要問「我應該選什麼科目？」當然，讀書不是求分數，讀大學亦不一定為了找一份穩定的工作，大學是否有用以及應該選哪一門主修其實最後都是因人而異。

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中大亞太研究所經濟研究中心成員

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[梁天卓 經濟學爸]