moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

徐風：內地疫後「報復式消費」在哪裏？

【明報專訊】內地去年底取消了大部分與疫情相關的管控措施，市場預期中國經濟今年將會出現明顯反彈，因內地居民的「報復式消費」會帶動零售業有強勁增長。故此，在去年11月港股大反彈中，消費及零售板塊也成為資金追捧對象。而事隔接近半年，內地經歷了新春假期及第一季後，消費品板塊到底能否達到投資者的預期呢？個別上市公司發布第一季業績概况，可以從中了解內地經濟復蘇的情况。

日前拙作已評論過澳門博彩業，本文則摘取重點：3月份賭收達到127.38億澳門元，較去年同期大幅增加2.5倍；總計今年首季賭收金額為346.42億澳門元，較去年增加約95%。不過較2019年疫情前每月約250億澳門元計算，賭收仍少近一半。

大眾消費審慎 電子產品未現景氣

至於消費電子產品方面，觀察舜宇光學（2382）及丘鈦科技（1478）的與手機零件相關的出貨量數據，則可預估行業的景氣程度。舜宇光學3月份手機鏡頭出貨量按年減少接近三成，而手機鏡頭模組則下跌約24%，公司承認表現不佳的原因，是「整體智能手機市場需求仍然疲軟」；至於丘鈦科技的手機鏡頭模組及指紋識別模組出貨量，按年分別下跌2%及6.4%，反映即使內地放鬆疫情管控後，大眾的消費仍然比較審慎，加上「封城」期間住戶多已更新手機及電腦，現時使用壽命未過，或許傾向於社交活動有關的消費，故疫情之後未能受惠。

傳統消費品牌的表現又如何？以體育用品股為例，安踏（2020）及特步（1368）先後公布其第一季營運情况，其中安踏及旗下的Fila品牌，分別有「中單位數」及「高單位數」的正增長，而對比2022年第一季，兩個品牌則有「10%至20%高段」及「中單位數」的正增長。至於特步，今年首季零售銷售增長按年增加約20%，而去年同期則有30%至35%，都反映大眾消費品在「國門開放」後，市場預期有「報復式消費」或高速增長，但實際數據卻比去年的增速更疲弱。

不過，有些意見認為，去年因北京舉辦冬季奧運會，內地消費者更支持本地體育用品品牌，導致銷量大幅上升，而今年則未有大型運動會，令銷量增長放緩。

港重新開放帶動遊客 金飾股受惠

至於奢侈品方面，則可以觀察周大福（1929）及六福（0590）的季度銷售數據。周大福今年首季的銷售值增長14.2%，但主要是由去年僅佔約一成的香港同店銷售增長近一倍所帶動；佔近九成的中國內地業務，同店銷售則錄得5.6%的倒退。至於六福，內地同店銷售也錄得6%的倒退，都反映內地放寬旅遊限制後，對香港零售利好，但內地的奢侈品市道則受影響。

至於汽車方面，據中國汽車工業協會數據顯示，今年首季內地品牌乘用車銷售268.3萬輛，按年增長5.3%，是比較亮麗的增長，但也只是與內地政府預期今年GDP 有5%增長相若。

內地多個消費品行業，首季度按年增長似乎並非好過市場預期。不過，上述行業暫時都沒有受這些數據拖累。例如舜宇，即使公布3月份出貨量遠較去年同期差，加上同業瑞聲（2018）曾出現顯著下跌，但股價仍有支持，並試闖100元的關口；體育用品股只有少量回吐，而金飾股則受惠於香港重新開放帶動遊客，股價走勢堅挺。

市場似乎無視中國內地消費市道未有顯著復蘇，也沒有考慮美國一旦經濟衰退，對環球市場的影響，甚至樂觀地預期未來居民消費力度會持續上升。另一方面，內地股市交投愈趨暢旺，過去7日成交額超過1萬億元人民幣，是內地投資者的熱情，也在一定程度上支撐市場估值。

雖然目前港股市氣氛較好，但內地疫後的「報復式消費」似有還無，或許難以長期支撐虛高的估值。穩健型投資者或需等待更多數據，才可更準確判斷內地的消費市道，以及哪些類型的消費品更值得投資。

[徐風 隨風投資]