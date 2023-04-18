徐風：內地疫後「報復式消費」在哪裏？

日前拙作已評論過澳門博彩業，本文則摘取重點：3月份賭收達到127.38億澳門元，較去年同期大幅增加2.5倍；總計今年首季賭收金額為346.42億澳門元，較去年增加約95%。不過較2019年疫情前每月約250億澳門元計算，賭收仍少近一半。

大眾消費審慎 電子產品未現景氣

至於消費電子產品方面，觀察舜宇光學（2382）及丘鈦科技（1478）的與手機零件相關的出貨量數據，則可預估行業的景氣程度。舜宇光學3月份手機鏡頭出貨量按年減少接近三成，而手機鏡頭模組則下跌約24%，公司承認表現不佳的原因，是「整體智能手機市場需求仍然疲軟」；至於丘鈦科技的手機鏡頭模組及指紋識別模組出貨量，按年分別下跌2%及6.4%，反映即使內地放鬆疫情管控後，大眾的消費仍然比較審慎，加上「封城」期間住戶多已更新手機及電腦，現時使用壽命未過，或許傾向於社交活動有關的消費，故疫情之後未能受惠。

傳統消費品牌的表現又如何？以體育用品股為例，安踏（2020）及特步（1368）先後公布其第一季營運情况，其中安踏及旗下的Fila品牌，分別有「中單位數」及「高單位數」的正增長，而對比2022年第一季，兩個品牌則有「10%至20%高段」及「中單位數」的正增長。至於特步，今年首季零售銷售增長按年增加約20%，而去年同期則有30%至35%，都反映大眾消費品在「國門開放」後，市場預期有「報復式消費」或高速增長，但實際數據卻比去年的增速更疲弱。

不過，有些意見認為，去年因北京舉辦冬季奧運會，內地消費者更支持本地體育用品品牌，導致銷量大幅上升，而今年則未有大型運動會，令銷量增長放緩。

港重新開放帶動遊客 金飾股受惠

至於奢侈品方面，則可以觀察周大福（1929）及六福（0590）的季度銷售數據。周大福今年首季的銷售值增長14.2%，但主要是由去年僅佔約一成的香港同店銷售增長近一倍所帶動；佔近九成的中國內地業務，同店銷售則錄得5.6%的倒退。至於六福，內地同店銷售也錄得6%的倒退，都反映內地放寬旅遊限制後，對香港零售利好，但內地的奢侈品市道則受影響。

至於汽車方面，據中國汽車工業協會數據顯示，今年首季內地品牌乘用車銷售268.3萬輛，按年增長5.3%，是比較亮麗的增長，但也只是與內地政府預期今年GDP 有5%增長相若。

內地多個消費品行業，首季度按年增長似乎並非好過市場預期。不過，上述行業暫時都沒有受這些數據拖累。例如舜宇，即使公布3月份出貨量遠較去年同期差，加上同業瑞聲（2018）曾出現顯著下跌，但股價仍有支持，並試闖100元的關口；體育用品股只有少量回吐，而金飾股則受惠於香港重新開放帶動遊客，股價走勢堅挺。

市場似乎無視中國內地消費市道未有顯著復蘇，也沒有考慮美國一旦經濟衰退，對環球市場的影響，甚至樂觀地預期未來居民消費力度會持續上升。另一方面，內地股市交投愈趨暢旺，過去7日成交額超過1萬億元人民幣，是內地投資者的熱情，也在一定程度上支撐市場估值。

雖然目前港股市氣氛較好，但內地疫後的「報復式消費」似有還無，或許難以長期支撐虛高的估值。穩健型投資者或需等待更多數據，才可更準確判斷內地的消費市道，以及哪些類型的消費品更值得投資。

[徐風 隨風投資]