薛偉傑：諾基亞售合資公司股份 遭華為反對

華為「借腹生子」 靠鼎橋刷存在感

這裏先由鼎橋通信技術有限公司（TD Tech）的歷史說起。鼎橋在2005年成立於北京，由西門子和華為分別出資51%與49%。鼎橋最初的目標，是提供其中一套3G技術TD-SCDMA的相關設備產品和解決方案。其創始團隊更是直接來自西門子和華為，其中CEO和CFO來自西門子，COO則來自華為。西門子更加將它在歐洲的所有TD-SCDMA研發全部轉移到鼎橋。

可惜沒多久，西門子的通訊設備業務急速衰弱，無心戀戰。2006年6月，諾基亞和西門子將兩者的通訊設備業務合併成立諾基亞西門子公司。於是，鼎橋的51%股權也轉歸諾基亞西門子所有。到2013年7月1日，諾基亞全面收購西門子持有的諾基亞西門子的股權。自此，諾基亞便變成了鼎橋的51%大股東。

隨着3G技術逐漸退出舞台，鼎橋的業務也逐漸升級和擴展。不過鼎橋的產品一直寂寂無聞。直到華為近年因為欠缺5G晶片而無法推出新款5G手機，鼎橋的手機才突然讓人眼前一亮。

因為不論是外觀設計還是功能，鼎橋手機都和華為的P系列與Mate系列旗艦機十分相似。例如鼎橋的TD Tech P50，就和華為的P50如出一轍，但卻具有5G功能。同樣，鼎橋的M40亦和華為的Mate 40極其相似，但也具有5G晶片。

很多人初時對此很不明白。後來才發現，原來鼎橋就是華為的「代母」，華為要倚靠它來打擦邊球和「借腹生子」，借用這間合資公司的名義來推出5G手機，以在內地手機市場上維持一定的存在感，避免被徹底邊緣化。此外，華為輪值董事長徐直軍也是鼎橋的董事。

諾基亞急脫手 似割席免被制裁

因此，可以說，現時是華為需要鼎橋，遠遠多過諾基亞需要鼎橋。對於諾基亞來說，它持有鼎橋的51%股權，好像是間接協助華為規避美國的制裁。相信這就是諾基亞急於脫手以劃清界線的原因。但諾基亞心急離場，連買家都不太選擇，竟然想將它持有的51%鼎橋股權賣給一間完全外行的小公司，就難免將華為激怒。

原來，有意從諾基亞手上接過鼎橋股權的新東方新材料股份有限公司（滬：603110），不但名不經傳，甚至從來沒有涉足過通訊行業。

這家公司以往的名稱是浙江新東方油墨股份有限公司，其主要產品就是軟包裝用的油墨，應用在食品包裝、飲料包裝、藥品包裝、捲煙包裝等。雖然它的主要客戶包括：百事可樂、可口可樂、娃哈哈、康師傅、匯源果汁、雙匯等飲料和食品企業，但每年的營收只是大約4億元人民幣，盈利則是幾千萬元。可以說，新東方新材料是一家與通訊和科技行業沾不上邊、與華為完全不是同一個體量的地方企業。更令人費解的是諾基亞和新東方新材料似乎未曾知會華為，就已經達成了協議，甚至讓協議曝光。

據內地媒體引述新東方新材料的實控人聲稱，新東方新材料和諾基亞已在4月7日簽署收購協議，諾基亞高度肯定這次收購行為。

而本身是上市公司的新東方新材料，隨後更直接發布了收購公告。雖然發表公告之後，新東方新材料的股價立刻漲停，但由於被激怒的華為也迅即發表公告，表明反對這宗交易，新東方新材料的股價隨即連續跌停至低過收購消息發表之前的水平。而新東方新材料之後也發表新公告，承認華為擁有鼎橋的優先收購權，可以優先收購諾基亞手上的鼎橋股權。

出貨跌至零 「麒麟絕唱」或成真

事件至此似乎告一段落。新東方新材料希望一躍進入通訊行業、與華為拉上姻親關係甚至接收其技術的美夢落空。但華為的反應如此激烈，也反映出鼎橋這個「代母」現時對它有重大意義。

根據市場調研機構Counterpoint Research的數據，去年第一季，華為海思在全球智能手機處理器市場的佔有率還有1%；去年第二季已跌至0.4%；去年第三季更加跌至零。

雖然統計數據是零並不代表「麒鱗」晶片的實際出貨量一定是零，有可能只是出貨量低到無法統計。但這至少可以反映到，華為的「麒鱗」晶片即使仍有庫存，數量也極少，令它不得將出貨量降至接近零。

最令人關注的是，諾基亞似乎覺得，它持有鼎橋的股權對它並無好處，急欲退出，而其他通訊業者又未必願意接貨。華為靠鼎橋來「借腹生子」，變相推出它的旗艦手機「正規軍」這一招，是否已接近走到盡頭？

明報記者 薛偉傑

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