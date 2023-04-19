中銀人壽 夥拍各界齊推ESG締造社會共贏

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「對於大部份企業而言，ESG已成為公司業務可持續發展的重要方向。中銀人壽一向致力將ESG與可持續發展融入業務策略和日常營運當中，實踐永續發展的理念之餘，同時建立ESG導向的企業文化，上下一心，從工作到生活均體現ESG的精神，共同為企業和社會的可持續發展出一分力。」焦揚說。她認為企業投入資源推動ESG發展，不但可履行企業的社會責任，藉此建立良好企業公民形象，同時能發揮影響力，為社會創造價值，惠及業務、品牌和整個社會，可謂一舉多得。她解釋，顧客喜歡一個品牌，某程度上代表了其對該企業的理念和價值的認同，當中與品牌的誠信、卓越的服務、優秀的產品質素以及對社會的貢獻都息息相關。

「一個人或者一家企業的力量有限，然而若透過與不同的夥伴合作，甚至是跨行業的聯乘互動，就能產生更大的協同效應及影響力，可以群策群力帶動不同行業的發展，多方位推進社會的可持續發展。」

中銀人壽近年多項企業公益項目均彰顯了焦揚所述的理念。中銀人壽自2021年起夥拍聖雅各福群會策劃推出的旗艦公益項目「中銀人壽小財智編程師」就是個好例子。該計劃秉承「助學改變未來」的宗旨兼配合香港的STEAM教育政策，全額資助本港基層學生學習科技創新的編程技巧，課程糅合STEAM教育及環保創意於一身，從小培養下一代發揮科研精神。

學生設計愛心外賣程式助長輩於疫情期間得溫飽

焦揚提到，首屆參加該計劃的學生，精心設計了手機程式以協助長者在疫情期間訂購外賣，減低染疫風險，溫馨又貼心。也有學生用升級再造物料，設計了環保機械人和夜光燈，減輕家長在日常生活因做家務而形成的關節勞損，盡顯環保創意及關愛。「別看他們只是一群小學生，卻已經能透過這個企業公益項目，迅速地把可持續發展和STEAM的元素加以應用，而且很有創意，令我們感到萬分鼓舞。」

該計劃獲攜手扶弱基金等額支持，惠及400多名基層家庭的學生。焦揚透露，適逢今年是中銀人壽成立25周年重要里程，將為這個旗艦企業公益項目注入新元素。

夥非牟利組織 扶拔初創推廣ESG

在扶拔初創企業方面，中銀人壽也不遺餘力，例如公司與世界綠色組織（WGO）夥伴合作推出香港首個「ESG加速初創企業發展支援計劃」，該計劃亦同時獲香港特區政府財經事務及庫務局以及數碼港的鼎力支持。這項合作開創了商界、政府及ESG專業機構推動ESG發展聯乘合作的先河，促進香港綠色金融和綠色科技的發展。項目透過為初創企業提供多元ESG業務發展和培訓計劃，支持本港從事ESG相關商業活動及技術創新的初創企業，為商界、初創企業及香港社會創造共贏局面。

計劃一方面協助初創企業審視其產品對環境及 社會可能構成潛在影響，從而降低商業風險和營 運成本，另一方面亦發掘初創企業本身或其服務 如何為節能減廢或在健康領域作出貢獻，增加其 業務對投資者的吸引力。中銀人壽作為策略夥 伴，也擔任該計劃「概念驗證測試計劃聯盟」 （POC Alliance）的主要成員。

除支援初創企業外，中銀人壽近年也積極贊助青少年發展項目，冀為本港培育社會棟樑。早前與香港社會創投基金（SVhk）推出本港首個虛擬慈善維港馬拉松— 「中銀人壽維港馬拉松 2022」，籌款支持基層及青少年發展項目。

通過綠色公益鼓勵青少年多元化發展

中銀人壽亦與香港青年獎勵計劃（AYP）合作，推出「中銀人壽圖出山野慈善賽2022」，培養青年人勇於接受挑戰、發揮潛能、團隊合作以及迎難而上的毅力和精神，為青年發展籌款，為他們提供更多元化的發展機會。

多年來，中銀人壽亦冠名支持香港超級足球聯賽、電競足球世界盃（香港電競足球代表隊選拔賽）、香港大學「未來領袖獎學金計劃」、健康工程師、同步「童」心行等項目，從社福界、教育界，乃至體育界等，都可看到中銀人壽貢獻社會、創造多元價值的蹤影。

上下一心助弱勢社群 提升品牌價值

對外做好ESG，中銀人壽對內亦秉承理念，彰顯品牌價值。為加深同事對ESG的認識，中銀人壽定期舉辦可持續發展講座，廣邀跨界別領袖包括著名企業總裁、初創企業創辦人、ESG專家及馬拉松達人等，大談ESG世界潮流、身心健康秘訣、環保、節能、減廢等議題，鼓勵同事身體力行，將ESG實踐於日常工作與生活中。

焦揚提到，全公司約有400多位員工，當中超過九成均為企業義工隊成員，管理層也帶頭參加義工活動，例如公司執行總裁鄧子平便親自帶隊，與員工參加多項企業義工活動，包括為弱勢社群預備食材及製作愛心熱飯餐，還舉辦升級再造DIY工作坊，親手縫製環保口罩及口罩套，送給社會上有需要的人。她表示，透過這些企業義工活動，公司上下一心實踐「關愛社會」的企業文化，為社區送暖。

焦揚指，公司將繼續聯同跨界別合作夥伴，在教育、科創、體育方面攜手推動ESG與可持續發展，「若每個人都能出一分力，我們的城市、環境、業務都能夠做到可持續發展，不只達致win-win（雙贏），簡直是multiple-win（多方共贏）。」