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消費帶動 中國首季GDP升4.5%勝預期

【明報專訊】國家統計局公布，中國內地第一季經濟增長4.5%，好過市場預期的4%，主要由社會消費，特別是服務業增長帶動。3月社會消費品零售總額增長10.6%，較首兩個月的3.5%大幅反彈（見表），為2021年6月以來最快的增速。國家統計局新聞發言人付凌暉表示，第一季經濟企穩回升，預計第二季度經濟增長速度或明顯加快，下半年增速則因基數較高而有所回落。

國統局：第2季增速或明顯加快

今年首季零售總額按年增長5.8%，付凌暉指消費成長明顯回升，特別是在服務型消費，下階段消費對經濟增長或繼續保持主導。不過他亦指國內需求不足制約明顯，經濟回升基礎尚不牢固，外貿也因外需存不確定性面臨一定壓力。

信銀國際首席經濟師卓亮認為，今年零售增長雖未必會維持雙位數的強勁增速，不過近期內地通脹相當溫和，有助保持居民購買力，為零售和服務營造有利環境，認為內地消費增長可以持續。雖然外貿環境不利，但3月出口表現平穩，反映內地出口有一定韌力和供應鏈優勢，該行維持今年內地經濟6%增長的樂觀預期，只要內地服務業增長，能如2021年疫後首年達高單位數增速，就可達到以上目標；高盛亦指中國首季GDP增長勝預期，但維持全年6%GDP增長預測，並將次季的按季增長預測由原先的5.5%下調至4.9%。

不過，去季內地固定資產投資增速只有5.1%，較首兩個月下降0.4個百分點，亦低於市場預期的5.7%，民間投資按年增長只有0.6%。同期房地產開發投資按年跌5.8%，較首兩個月跌幅微擴0.1個百分點，ING銀行大中華經濟師彭藹嬈認為，可能是因為市場有大量房屋庫存，不過沒有債務違約的房企應能獲得融資，繼續現有住宅項目建設。她又指，首季住宅銷售按年升7.1%，增速較再上一季擴3.6個百分點，顯示買家正重新對房企恢復信心，市場若能消化預售樓花，發展商則可在明年透過住宅銷售獲得新的現金流。