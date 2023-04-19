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港股成交縮兩成 地產科網板塊偏弱

標籤：經濟

【明報專訊】內地首季GDP（國內生產總值）增長略勝預期，市場卻以沽貨回應。恒指昨大幅低開逾百點，午後最多跌逾200點，大市交投亦較上日縮近兩成，宣布配股的安踏（2020）成表現最差之藍籌，插逾7%，一眾藍籌普遍下跌，硬件股、地產股、科網股偏弱，只有內險股表現相對「硬淨」。

恒指昨日大幅低開139點，中午收市後急挫223點，低見20,559點，尾段一度發力，將跌幅收窄至131點，收報20,650點。大市交投趨淡，全日成交1097億元，較上日少19.7%。北水南下合計淨流入22.59億元，較上日少近七成，連續第4日流入，累計流入141.58億元。南水北上合計淨流入22.64億元人民幣，較上日增加18%，連續第3日流入。

昨日藍籌以安踏表現最差，單日插7.4%，收報100.7元。安踏昨早公布，以先舊後新方式配售1.19億股，相當於經發行股本約4.2%，每股配股價99.18元，較上日折讓約8.84%，擬集資約118億元。集資所得擬用於償債及一般營運資金。

安踏配股插7.4% 藍籌最差

硬件股中芯（0981）、舜宇（2382）走低，分別跌3.9%與3%，藍籌股中跌幅僅次於安踏。

地產股偏弱，九倉置業（1997）、長實集團（1113）、恒隆（0101）跌1.6%至2%；內房碧服（6098）、碧桂園（2007）挫2.8%，龍湖（0960）跌逾1.6%；中海外（0688）、潤地（1109）跌近1%。

科網股回軟，騰訊（0700）、小米（1810）跌1.5%至1.7%。百度（9888）跌1%，阿里巴巴（9988）、網易（9999）、美團（3690）跌不足1%。恒生科技指數插51點或1.2%，收報4202點。

內險股則成逆市奇葩，中壽（2628）漲2.8%成最佳藍籌，平保（2318）升1.5%。