主席等累指尖悅動蝕2.6億 證監凍結主席及執董等帳戶尋求賠償

明報記者 方楚茵

指尖悅動指出，證監會向劉傑及朱炎彬二人發出的信件顯示，證監將根據《證券及期貨條例》第214條對劉傑及朱炎彬各自展開法律程式，尋求命令要求劉傑及朱炎彬各自承擔共同及個別責任，以賠償公司因投資失敗而蒙受的損失。

涉事二人未辭職

證監在4月17日披露，證監會已向英皇證券、中策富滙及招銀國際證券發出限制通知書，涉及劉傑及朱炎彬各自擁有的公司所持有的指尖悅動股份。兩人被禁止進行有關股份的任何交易，以確保在法院下令時有資金可用於支付賠償，以保存這些帳戶中高達2.5875億港元的資產並避免任何潛在的耗散風險。

不過，截至昨日指尖悅動發表通告後，劉傑及朱炎彬二人未辭職，公司目前亦只有劉朱兩人為執董，另有3名獨立非執董。翻查公司年報及通告，今次涉事的虧損投資在2019年12月13日進行，由指尖悅動認購一家本地私人公司奧比環球發展發行的2.5億元票據，票據年利率7厘，每季支付票息，到期日為2020年底，奧比環球由名為黎泰峰（Timothy）的人士最終控制。當時公司指票據利率較內地及本港財務機構的定期存款利率有利及高，加上公司有意進行長期投資等，認購票據將令投資組合更多元化及帶來穩定回報。

在2020年底，指尖悅動及奧比環球卻將票據到期日再延長6個月，至2021年6月12日，奧比環球最終違約未有還款，更導致2021年集團需為此計提大額虧損撥備2.0224億元（人民幣，下同）。值得留意的是，指尖悅動自2020年起的其他應收款項突由2019年的1.57億元飈至2020年的4.08億元水平，當中涉及給予第三方貸款的金額多達3.82億元，在2021年同時為此作虧損撥備3.28億元。

此外，公司自2022年2月起，多次斥巨資認購一些30天至90天的短期理財產品，指低風險的適當理財有利於加強資本利用及增加閒置資金收入等。