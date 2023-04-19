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花旗料首季濠賭股EBITDA重上正數

【明報專訊】隨着澳門1月起恢復與內地通關，各地旅客亦陸續重臨，澳門博彩業收入恢復月均過百億元的水平。花旗發表最新報告指出，今年首季濠賭股會錄得除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）恢復正數，總體EBITDA估計共約10.38億美元，相當於恢復至2019年首季的42%水平。在六大博企中，該行根據其所得資料，料美高梅中國（2282）復元程度最快，料首季EBITDA達1.49億美元，但仍料澳門博彩（0880）唯一虧本，估計錄得LBITDA約3500萬美元。

日本開賭 彈珠機股全升

除了花旗之外，高盛亦預期，隨着中場業務好轉，濠賭股的EBITDA有望回復至2019年疫情前的水平，同樣地，該行預期濠賭股在今年首季賺10億美元，約回復至2019年首季約40%，比他們原先預期回復至49%的水平，不致太落後。

儘管多家大行看好濠賭股在今年首季恢復賺錢，不過，在眾濠賭股中，澳博成為昨日唯一錄得股價上升的股份，全日升0.25%，被看好的美高梅中國無升跌，新濠國際（0200）跌幅最大，跌1.16%。日本開賭在望，在港上市的3家彈珠機股全線上升，當中規模最細的Okura（1655）接力，昨日升幅最大，全日升28.2%。Okura因為總部位處長崎，當地亦擬開賭，發展綜合度假村，獲投資者追捧。