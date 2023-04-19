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高盛收入遜預期 首季利潤跌18%

【明報專訊】隨着消費者業務縮減，加上債券交易疲軟，高盛第一季收入按年跌5%至122.2億美元，遜於分析師預期的127.9億美元。高盛大部分收入來自交易及投行業務，由於IPO承銷業務疲軟，而併購諮詢等業務仍然低迷，影響到高盛的表現。此外，高盛重新調整消費者銀行業務，出售部分消費者貸款，並為此錄得4.7億美元損失，這也導致高盛第一季整體利潤按年跌18%至32.3億美元，與摩通（美：JPM）、美銀（美：BAC）及花旗（美：C）等大行上季均錄得盈利增長大相逕庭，令高盛早段股價挫逾2%。道指早段跌逾百點。

高盛上季表現疲軟，反映其退出消費貸款領域時所面對的挑戰。高盛昨宣布，將Marcus貸款組合的其餘部分，由持有至到期，轉為持有待售。此外，受全球併購活動交易萎縮影響，高盛上季投行業務收入按年大跌26%至15.8億美元。

美銀多賺15% 存款縮減

儘管多數大型銀行都受惠於動盪的市場，令交易服務需求獲提振，但高盛第一季的固定收益交易收入卻按年跌17%至39.3億美元，是業績季開鑼以來，唯一該業務下滑的華爾街大行。同在昨晚公布業績的美銀，第一季固定收益交易收入按年飈升27%，有助其抵消投行收入下降。

受惠於利率上升，以資產值計算，美國第二大銀行美銀，第一季淨利息收入（客戶償還貸款的利息，減去銀行向客戶支付的存款利息）按年增長25%至144億美元。美銀上季整體收入按年增13%至263億美元，勝於分析師預期的252億美元。

不過美銀同樣遇到存款流失的問題，首季存款降至1.05萬億美元，較第四季下滑2%。此外，美銀在第一季為潛在信貸損失撥備9.31億美元，不過仍低於新冠疫情爆發前水平。美銀第一季利潤按年增長15%至82億美元，每股盈利94美仙，勝於分析師預期。

（綜合報道）

[國際金融]