摩通：美加息快完 債優於股

明報記者 龍彩霞

市場普遍預計今年美國聯儲局會減息，但許長泰並不認為會減息，反而預期高息環境會維持一段時間，因通脹率仍高於聯儲局的目標，處於令人不安的水平。隨着部分主要通脹因素開始消退，形勢已略見改善。能源價格現已見頂回落，環球食品商品價格正趨回軟，而供應鏈問題似乎亦正在消退。然而，聯儲局最近並未提及通脹壓力有所紓緩，可見在此之前，局方暫未考慮轉向更寬鬆的貨幣政策。在貨幣政策持續收緊情况下，他相信市場波動性仍會持續。在以上多個因素下，看好債多於股，特別成熟經濟體的股市會看淡，對投資級別及國債更看高一線，亦覺得亞洲債券前景也吸引。

美元仍有下跌空間

許長泰認為，再出現雷曼事件風險較低，但個別企業有可能出現危機。現時美匯指數與歷史平均仍高了12%至13%，仍有下跌空間，特別是其經濟出現衰退及開始減息之時。除非有重大地緣政治事件發生，今年美國矽谷銀行（SVB，美：SIVBQ）危機都未令美元急升，故今年美元走弱機會較大。現時投資策略是債優於股，但當減息周期開始，對科技盈利有正面影響，投資策略便要反轉。

亞洲股市於2022年表現失色，內地經濟重啟固然為亞洲股市提供了支撐，但由於美元已大幅升值、中國政府持續實施新冠防疫限制措施，加上成熟經濟體的外部經濟狀况持續惡化，抵消了經濟重啟的貢獻。2023年，亞洲股市相對於美國股市的表現將取決於上述因素的綜合影響。另一方面，美國減息周期雖然未會在今年出現，但美元與亞洲貨幣的收窄會對亞股有正面支持作用（見圖）；上年亞洲股市受壓，因是美元的異常強勢，然而，美國國庫券孳息率見頂，可能有利美元與亞洲貨幣之間的關係更加穩定，從而支撐亞洲股市回報，並促進資金流入亞洲地區。

看好中國內需市場

台韓不大看好

此外，亞洲經濟的相對增長領先美國，亦有望為亞洲貨幣帶來支持。隨着投資者希望把握廉宜估值的機會，資金因而流入亞洲資產，這亦將有助提振亞洲股市。不過，許長泰也不是一面倒看好全個亞洲市場，當中看好以內需為主的市場，如東南亞及中國等，而台灣及韓國以出口為主的市場則不大看好。

隨着中國重新開放，前景將有所改善，亦有望構成利好因素。中國股市先後於2022年6月和11月初反彈，體現了廉宜估值和潛在經濟復蘇的互相結合可利好股票表現。中國需求反彈，將有助抵消亞洲對美國和歐洲出口放緩的影響，並緩解當前供應鏈方面的壓力。亞洲股市的估值於2022年大幅下調，區內多個股市的市盈率目前低於其12個月預期區間的長期平均水平。由於大部分負面消息已被消化，亞洲股市估值相對於美國股市更具吸引力，盈利預期亦更符合實際狀况。許長泰表示，內地是旺丁再旺財需要時間，企業借貸在中長期債有所提升，而展望下半年企業投資加快，這推動經濟增長；而內房復蘇開始但仍要視乎勞動市場及國家政策方向。中長期投資策略仍看好內地電動車及再生能源市場前景，他亦看好香港收租企業。

此外，部分亞洲經濟體將能夠承受美國和歐洲經濟增長放緩所帶來的影響，尤其是以區內貿易為主且國內消費者基礎強大的經濟體。美元於2023年應是相對輕微的利淡因素，市場情緒改善可能視乎中國經濟重啟的情况，中國經濟將為亞洲地區整體帶來動力。

明報記者 龍彩霞

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