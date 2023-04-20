大灣區GBA專題：港車北上須買內地車保 宜盡早驗車

明報記者 龍彩霞

在內地駕駛汽車需要買「交強險」（機動車交通事故責任強制保險），這是內地規定的強制保險，對受保車輛一旦發生交通意外的第三者傷亡或財物損失作出賠償，但並不包括受保車輛本身、車上司機及乘客。港車北上預計會在2023年實施，讓香港私家車司機毋須再申請「常規配額」，都可以自駕遊的方式經港珠澳大橋到廣東省作短暫公務、探親或旅遊，從而促進兩地交流。

本地僅「中檢」提供認可驗車服務

司機如想港車北上，一般保險商「快而保」強烈建議盡早到中國預約驗車。因為現時全港只有「中國檢驗」這間驗車中心能提供內地官方認可的驗車服務，估計需時至少大半年才能消化至少3萬架持有中港牌的車輛，還未計算新換領內地車牌的香港車輛，以及私家車以外的其他商用車。當然，專家不排除政府在落實港車北上安排時會效法澳車北上，授權已獲政府委任的車輛測試中心驗車，但現時仍是未知之數。

可透過港險商買交強險及商業險

若車主已透過任何途徑購買交強險，就足以應付港珠澳大橋的保險需求，毋須因港車北上額外多買一份。

事實上，大部分香港保險公司已與內地同業成功對接，換言之香港司機可透過香港的保險公司，購買內地的交強險或者商業險。而保險公司會為香港車主提供一站式的兩地或三地的港車北上保險報價，一份保險同時滿足內地及澳門的法定要求。

內地第三者保險保額較低，交強險法定最低賠償額只是18萬元人民幣，這個數額顯然並不足夠。「快而保」建議司機可加購商業險以保障自己，將18萬元人民幣的投保額另加100萬甚至200萬元人民幣。如果萬一在內地遇上交通意外，若牽涉第三者，車主必須通知當地的警方和保險公司到場處理。若沒有牽涉第三者，例如自己不小心撞到燈柱，車主可選擇直接聯絡內地的保險公司到場處理。

不過，由於粵港兩地法律制度不同，兩地機動車強制保險在承保、理賠等多方面存在顯著差異。而太平洋保險公司最新推出港車北上保險，當中包括香港的綜合險或第三者責任保險以及廣東省的內地交強險（強制）與商業險（可選）三部分。以往港車輛北上需要向地內保險公司投保內地交強險，現時可在香港保險公司投保，其投保責任範圍可擴大到內地的交強險及商業險保單，不需要再投保內地商業三者險。根據政府相關規定，車主需要購買香港私家車綜合險或第三者保險，才可投保港車北上所涉的廣東省交強險及商業險。

政府正研究港車北上兩地驗車互通，可能7年以下車輛毋須驗車，而現時驗車需要自行駕車到元朗「中檢」，驗車費按車型收580元或690元，私家車須為8座位（連司機）或以下，車長不超過6米，車輛須領有兩地相關車輛牌證（包括過境車輛封閉道路通行許可證和車輛牌照）。此外，申請人須將車輛交中國檢驗有限公司接受查驗。

換領車牌保險驗車一年需4000元

快而保的內容營銷總監Anthony表示，港車北上需要換領內地車牌，香港車牌免試換領內地車牌的收費合共為490元，當中包括機動車駕駛許可考試費（C1和C2 汽車類）480元，以及駕駛證工本費每證10元。至於E類二輪摩托車駕駛證換領費用則為225元，若同時申請C1/C2類及E類，就只需要繳付C1/C2類的駕駛員考試註冊費，即480元。除了換領車牌的費用外，還有汽車保險及驗車的費用，估計一年需要3000至4000元，若然是短期申請，則平均費用或更貴。

近年不少車主換了電動車，Anthony提醒車主，根據Tesla官方的充電站地圖，單以深圳市的充電站已較香港為少，如果前往廣東省其他地區如珠海和廣州等地，相信會更難找到充電站。因此他建議司機們如駕駛電動車北上，宜做好行程規劃，盡量事先找出沿途的充電站，以防半路沒電。

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