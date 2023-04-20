儲局官員放鷹 科網推低港股282點 成交跌穿千億 騰訊遭北水連續9日淨沽

【明報專訊】亞特蘭大、聖路易斯聯儲銀行行長齊撐5月加息後利率續高企，加上美銀行政總裁料美國第3季現溫和衰退，扺消中國GDP增長勝預期的利好，息口敏感的藍籌科技股隨外圍普遍下跌，拖累恒指連跌兩天，收市跌282點或1.37%，報20,367點，失守10天線，投資市場審慎，大市全日成交不足1000億元，為超過兩個月最低成交。