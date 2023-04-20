moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

騰訊向伙伴派送快手股份 涉資26億

標籤：經濟

【明報專訊】騰訊（0700）繼去年以來先後向全體股東，接近盡派所持的京東（9618）及美團（3690）股份，最近再有減持重磅科企投資動作。快手（1024）最近股權披露顯示，大股東騰訊旗下公司向外部資本伙伴無償派送5100多萬股、市值逾26億元快手股份。減持後騰訊的快手持股由20.45%減至19.02%，此舉再觸動投資界對騰訊所持快手股權，以至其他已上市大型科企投資去留的關注。

根據騰訊昨收市後曝光的股權披露紀錄，騰訊旗下公司Parallel Nebula Investment Limited （簡稱PNI）應若干外部資本伙伴的要求，向其派送近5115.6萬股快手股份，不涉交易代價。今次減持約1.4%快手股權後，騰訊仍為快手單一最大股東，但會否續向股東派送股份或以其他方式進一步減持惹人關注。

會否再減持科企持股惹關注

騰訊於去年3月及今年3月，先後完成向股東派送京東及美團分別價值逾千億元的持股，現有港股上市科企投資中，以快手的持股價值最高，經今次減持後，尚餘逾19%股權，市值仍近351億元；其次是閱文（0772），騰訊持有逾56%股權，為其控股股東，現市值約218億元。美股方面，騰訊持有拼多多（美：PDD）逾15%股權，現市值逾一千億港元最重磅。快手股價昨下跌4.4%，收報51.7元，為恒生科技指數中跌幅第4大股份。相對2021年1月招股價115元，快手上市兩年多股價累跌約五成半。