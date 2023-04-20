港銀行結餘不足500億 海嘯後新低

港元拆息向上 資金仍充裕

港元拆息昨日全線向上，1個月拆息升5.13點子（1厘等於100點子）至2.86619厘；3個月拆息升3.69點子至3.54714厘；6個月拆息升0.21點子至4.01095厘；12個月拆息升0.07點子至4.29006厘。

以1個月拆息計，港美息差從2.136厘水平稍見回落至2.086厘左右。截至昨晚9時，港匯升值1點子至7.8498，昨日較早時候最多升值26點子至7.8473。

金管局再接69億港元沽盤

繼本月金管局多次入市承接港元後，銀行體系結餘已經跌穿500億元，意博資本亞洲執行合伙人鄧聲興表示，結餘跌穿500億元水平值得留意，拆息將會稍為回升，惟幅度仍需視乎套息活動的情况，以致金管局再入市的規模。

他認為金管局再度入市的機會大，昨日接錢後，港元拆息未見大幅反彈，料港元資金仍然充裕，息差持續下，套息活動料續活躍。

市場預期下月美聯儲將加息25點子，鄧聲興認為本港銀行跟加最優惠利率（P）的機會大。他預期屆時本港拆息水平向上，加上銀行結餘金額下跌，在美國進一步加息下，港銀的資金成本壓加增加，於對上次港銀未有跟加息後，將再有調整。