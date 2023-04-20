彭博：長和擬258億售意國電訊資產

傳李澤鉅赴英為合併覓支持

早在2022年1月14日，已曾傳出Wind Tre SpA正考慮分拆其基礎設施資產，並將該組合的少數股權賣給金融投資者，當時已傳出是與EQT就潛在交易舉行初步談判。彭博是次報道，長和意大利電訊業務的工會上月底引述公司透露，計劃出售批發網絡資產60%股權予殷拓，料有關交易會於大約6至9個月完成。

另一方面，早前外電報道，長和主席李澤鉅及聯席董事總經理霍建寧等高層上月前往英國與當地官員會面，就3英國與Vodafone的合併交易尋求政治支持，並形容會面正面。消息又指，3英國與Vodafone或在宣布合併時就網絡投資作出承諾，並需聯手才能建設5G網絡，亦考慮對客戶定價作出承諾，但預期實行可能性較小。

據彭博引述知情人士指，長和發行兩筆美元債籌資25億美元，為今年亞洲區最大規模的美元債之一。兩筆美元債分別超購4倍及4.1倍，合共認購金額為126億美元，受到亞洲機構投資者及金融機構追捧。文件顯示，長和發行了5年期及10年期的美元債，各自集資12.5億美元，5年期債息為美國債息加110個基點，10年期債息為美國債息加135個基點。