moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

王幹文倡開放散戶買賣SPAC 增流通量 部分SPAC購併大限將至

標籤：王幹文

【明報專訊】香港市場去年1月份推出SPAC（特殊目的收購公司）後，至今只有5家SPAC上市，今年至今既未見新的SPAC上市，已上市者亦長期欠缺成交，至今亦未見有個案成功落實收購及合併項目。有「亞洲SPAC教父」之稱的諾圻資本主席王幹文表示，這個局面與現有機制未能夠平衡各持份者權益，以及審批程序繁瑣欠清晰有關。他提議開放讓散戶參與認購及買賣以增加流通量，可以同步公告併購交易和引進PIPE（上市後私募投資）投資者，利便SPAC推進購併效率。

明報記者 陳偉燊

籲准同步推進併購及引入投資者

在尋求改善現有SPAC機制同時，王幹文表示：「在2021年美國SPAC市場陷於不理性情况，之後雖然當地市場回落，但是近期再有內地公司借道美國SPAC上市。例如吉利控股旗下Lotus通過美國SPAC上市，這反映市場對SPAC需求非常大。」就算近年息率上升，他指出，他們在推進SPAC發展未致受到影響，最重要還是要平衡發起人及被收購目標公司之間的利差期望，善用SPAC加快項目落實上市的條件。

至於會否有在港SPAC因為公告購併時限快到，致要叫停及解散，他說從已在港上市的SPAC了解到，其實均已有目標項目待購併，但受制於現有強制要求發併購公告前要確定PIPE投資者，致無法如期刊發公告。因此，他建議，允許併購公告及落實PIPE投資者同步推進，提高效率（見表1）。根據已上市的SPAC資料顯示，目前Vision Deal Hong Kong Acquisition（7827）落實購併的限期時間最短，只餘約8個月時間（見表2）。

籲交易所出負面清單 統一條文

香港市場當初醞釀SPAC市場，雖然爭取到一些SPAC公司上市，但王幹文指僅此而已，最終在進一步推行方面，面對不太明確規則。據他了解，已提交上市申請的SPAC均有知名發起人支持，但有個案經歷逾一年仍未獲批上市，並遭遇不少問題。他說：「在解答後，卻有新接手的審批人員再重複問同一批問題。」他認為，交易所無法給予清晰要求下，倒不如統一條文，說出負面清單，好讓業界有例可依。

在提出讓散戶投資者參與認購及買賣SPAC方面，王幹文稱，交易所的「心結」在於恐防有人「做殼」，因此最終只讓專業投資者參與。他認為，香港的散戶投資者其實更專業，了解本身面對贖回的風險。散戶參與為SPAC提供流通量，給予投資者價值。同時，現有SPAC機制打破平衡，若然對發行權證設定上限比例在0.5，在外國市場運作的外資機構難以參與，因此香港市場是時候去考慮改變，讓散戶參與SPAC市場。