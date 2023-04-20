王幹文倡開放散戶買賣SPAC 增流通量 部分SPAC購併大限將至

明報記者 陳偉燊

籲准同步推進併購及引入投資者

在尋求改善現有SPAC機制同時，王幹文表示：「在2021年美國SPAC市場陷於不理性情况，之後雖然當地市場回落，但是近期再有內地公司借道美國SPAC上市。例如吉利控股旗下Lotus通過美國SPAC上市，這反映市場對SPAC需求非常大。」就算近年息率上升，他指出，他們在推進SPAC發展未致受到影響，最重要還是要平衡發起人及被收購目標公司之間的利差期望，善用SPAC加快項目落實上市的條件。

至於會否有在港SPAC因為公告購併時限快到，致要叫停及解散，他說從已在港上市的SPAC了解到，其實均已有目標項目待購併，但受制於現有強制要求發併購公告前要確定PIPE投資者，致無法如期刊發公告。因此，他建議，允許併購公告及落實PIPE投資者同步推進，提高效率（見表1）。根據已上市的SPAC資料顯示，目前Vision Deal Hong Kong Acquisition（7827）落實購併的限期時間最短，只餘約8個月時間（見表2）。

籲交易所出負面清單 統一條文

香港市場當初醞釀SPAC市場，雖然爭取到一些SPAC公司上市，但王幹文指僅此而已，最終在進一步推行方面，面對不太明確規則。據他了解，已提交上市申請的SPAC均有知名發起人支持，但有個案經歷逾一年仍未獲批上市，並遭遇不少問題。他說：「在解答後，卻有新接手的審批人員再重複問同一批問題。」他認為，交易所無法給予清晰要求下，倒不如統一條文，說出負面清單，好讓業界有例可依。

在提出讓散戶投資者參與認購及買賣SPAC方面，王幹文稱，交易所的「心結」在於恐防有人「做殼」，因此最終只讓專業投資者參與。他認為，香港的散戶投資者其實更專業，了解本身面對贖回的風險。散戶參與為SPAC提供流通量，給予投資者價值。同時，現有SPAC機制打破平衡，若然對發行權證設定上限比例在0.5，在外國市場運作的外資機構難以參與，因此香港市場是時候去考慮改變，讓散戶參與SPAC市場。