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Google香港人才計劃 增兩專業培訓課程

【明報專訊】Google香港昨宣布推出「Google Career Certificates智慧數碼人才計劃2023」，新一屆計劃將新增兩項專業培訓課程，同時加入就業培訓及支援。Google香港今年將提供2000個助學金，較上屆名額多一倍，將透過主要合作伙伴香港青年協會聯同業界伙伴豐盛社企學會、香港設計中心，以及中小企研究所共同發放。

提供2000個助學金 較上屆倍增

今年新增的課程包括進階數據分析證書及商業智能證書，TalentLabs將提供職業指導及支援，CPJobs亦會設有為學員特別而設的求職網頁。Google香港銷售及營運總經理余名德表示，根據Economist Impact的報告，有54%受訪者認為數據分析及視像化能力是其中一項「必須具備」的進階數碼技能，因此今年亦會繼續加強這方面的課程。

他又稱，近年各家公司對資訊科技人才都有很大需求，相信課程提供的技能將有助畢業生應徵工作，未來會基於學員的意見，繼續評估需求再提升課程內容。他又稱，科技日新月異，所有事物每天都在變化，因此Google一直期望聘請持續學習的員工，計劃的畢業生亦正符合公司希望聘請的人才準則。

現時Google Career Certificates的數據分析、數碼營銷及電商等證書經Coursera的訂閱費用為每月39美元（約304港元），年齡介乎16至35歲的香港永久居民，即可在4月19日至5月19日，向青協申請助學金。