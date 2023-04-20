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Netflix增175萬訂戶 遜預期 收緊密碼共享 結束DVD郵寄租賃服務

【明報專訊】串流媒體巨擘Netflix（美：NFLX）首季訂戶按季僅增175萬，訂戶總數增至2.325億，升幅低於市場預期的230萬戶，且遠低於第四季的766萬戶增幅。面對訂戶增長放緩，Netflix宣布將在6月底前，於美國在內的部分市場，收緊對密碼共享的限制，並將結束已有25年歷史的DVD郵寄租賃服務。該公司股價早段跌逾4%。

Netflix去年經歷訂戶流失後，採取了一系列措施擴大訂戶群，例如推出廣告支持的廉價套餐，並開始限制密碼共享。據Netflix估計，有1億人利用借來的密碼收看Netflix，若這些人付費收看，將帶來可觀收入。摩根士丹利估計，借用密碼的觀眾可能有兩至三成轉為付費訂戶。

打擊借用密碼較市場預期慢

不過Netflix打擊借用密碼的行動，較分析師預期慢。Netflix在致股東信指出，Netflix在加拿大、西班牙、拉美等地推出的「付費共享」服務（讓客戶付費與不同住的親友共用帳戶），觸發部分訂戶取消訂閱。該公司預期，「付費共享」措施會在初期影響訂戶增長，但最終會推動訂戶人數增多，令訂閱收入上升。

Netflix表示，以加拿大為例，付費訂戶人數已高於推出「付費共享」服務前。該公司又表示，在美國及部分市場推出的「付費共享」服務時間，將由第一季推遲至第二季，這將會令「部分訂戶增長和收益」，由第二季推遲至第三季，預計「付費共享」的好處可望於第三季實現。

上季少賺18% 經營利潤率跌

Netflix又指，新的廣告支持服務仍處於「啟動模式」，暫時未見許多訂客放棄原先的高價訂閱套餐，轉用由廣告支持的廉價選項。不過該公司強調，從每位訂購廣告套餐的訂戶所賺取的平均收入（包括6.99美元月費及廣告費），高於其15.49美元的標準無廣告月費。

Netflix上季收入按年增3.7%至81.6億美元，略低於Netflix預期的4%升幅。雖然收入增長較低，但第一季的內容支出，較去年同期減少超過10億美元。不過該公司上季利潤仍按年跌18%至13.1億美元；經營利潤率由去年第一季的25.1%降至21%，但高於Netflix預計的20%。

這是聯合創辦人黑斯廷斯（Reed Hastings）於1月卸任行政總裁後，由新任聯席CEO彼得斯（Greg Peters）和薩蘭多斯（Ted Sarandos）領導的首個季度。Netflix另宣布，將在9月結束其DVD租賃服務。Netflix最初憑這項業務起家，迄今寄出超過52億張DVD，如今這項業務已微不足道。Netflix估計，第二季整體收入為82.4億美元，低於分析師預期的85億美元。

（綜合報道）

[國際金融]