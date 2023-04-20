moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

三井住友成功發82億AT1債

【明報專訊】日本三井住友金融集團（美：SMFG；日：8316）成功標售價值1400億日圓（約82億港元）的額外一級資本（AT1）債券，是瑞信（瑞士：CSGN；美：CS）上月陷入危機以來，首家發行此類債券的大型銀行，反映矽谷銀行倒閉引發的金融業動盪已有所緩解。

反映金融業動盪紓緩

瑞士政府為防銀行業危機蔓延，上月緊急促成瑞銀（瑞士：UBSG；美：UBS）收購瑞信。瑞士金融市場監督管理局（FINMA）為促成交易，更宣布將瑞信面值160億瑞郎（約1399億港元）的AT1債券減值至零，開啟了債權風險高於股權的先例。三井住友今次發行的AT1債券分兩種，分別是最初5年零兩個月期內票面利率為1.879厘，以及最初10年零兩個月期內票息為2.18厘。分析師指出，日本企業債券的利差很小，今次的AT1債券條款相當不錯。三井住友被視為全球約30家具有系統重要性的銀行之一。

此外，三星電子（韓：005930）會長李在鎔及現代汽車集團（韓： 005380）會長鄭義宣等122名企業高層組成的經濟代表團，將隨韓國總統尹錫悅訪問美國。尹錫悅將於4月26日對美國進行國事訪問，期間將簽署數十份高科技領域諒解備忘錄，推動韓、美加強晶片、生物、太空和人工智能等領域合作。

（綜合報道）

[國際金融]