三井住友成功發82億AT1債

反映金融業動盪紓緩

瑞士政府為防銀行業危機蔓延，上月緊急促成瑞銀（瑞士：UBSG；美：UBS）收購瑞信。瑞士金融市場監督管理局（FINMA）為促成交易，更宣布將瑞信面值160億瑞郎（約1399億港元）的AT1債券減值至零，開啟了債權風險高於股權的先例。三井住友今次發行的AT1債券分兩種，分別是最初5年零兩個月期內票面利率為1.879厘，以及最初10年零兩個月期內票息為2.18厘。分析師指出，日本企業債券的利差很小，今次的AT1債券條款相當不錯。三井住友被視為全球約30家具有系統重要性的銀行之一。

此外，三星電子（韓：005930）會長李在鎔及現代汽車集團（韓： 005380）會長鄭義宣等122名企業高層組成的經濟代表團，將隨韓國總統尹錫悅訪問美國。尹錫悅將於4月26日對美國進行國事訪問，期間將簽署數十份高科技領域諒解備忘錄，推動韓、美加強晶片、生物、太空和人工智能等領域合作。

（綜合報道）

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