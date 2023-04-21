moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

中移中電信首季多賺一成 近年最佳

標籤：經濟

【明報專訊】不論疫情如何，手機使用從未間斷。繼聯通（0762）日前公布號稱 「史上最強」的首季業績後，中移動（0941）及中電信（0728）昨日亦公布首季業績，純利分別按年升9.5%及10.5%，以盈利水平計亦同屬近年最佳的首季業績。

中移動首季營運收入按年升10.3%至2507億元（人民幣，下同），當中通信服務收入按年升8.3%至2098億元；EBITDA按年升4.9%至799億元。期內客戶數目及數據使用量穩步增長，其中3月底止5G客量達6.89億戶，按年升47.5%，按季亦升12%；受惠季內手機上網流量按年升15%，推動APRU保持上升趨勢。

在家庭市場方面，至3月底有線寬頻客戶按季淨增872萬戶至2.81億戶；惟相關ARPU按年下跌3.1%至31.4元。

近年成為內地電訊商新增長來源的政企市場，中移動形容相關市場首季保持強勁增長，季內DICT（數據/資訊/傳訊科技）業務收入按年升23.9%至294億元。

內媒：中移否認研購香港寬頻

中電信方面，總收入升9.2%、其中服務收入按年升7.7%至1185億元。EBITDA錄338.7億元按年升4.7%。3月底止5G客戶2.83億戶按年升34%，移動ARPU亦升逾1.6%至45.8元。產業數字化方面，中電信指季內繼續推升算力水平，以5G、雲業務提供滿足客戶需求的智能信息化服務，令季內來自產業化業務收入按年升19%至350億元。

中移動昨收報67.5港元，跌0.3%，成交12.3億港元；中電信收報4.34港元，升1.2%，成交2.61億港元。

另外，《中國日報》引述中移動的聲明指出，否認中移動研究收購香港寬頻（1310）的報道，香港寬頻收市跌1.1%報6.22港元。