中移中電信首季多賺一成 近年最佳

中移動首季營運收入按年升10.3%至2507億元（人民幣，下同），當中通信服務收入按年升8.3%至2098億元；EBITDA按年升4.9%至799億元。期內客戶數目及數據使用量穩步增長，其中3月底止5G客量達6.89億戶，按年升47.5%，按季亦升12%；受惠季內手機上網流量按年升15%，推動APRU保持上升趨勢。

在家庭市場方面，至3月底有線寬頻客戶按季淨增872萬戶至2.81億戶；惟相關ARPU按年下跌3.1%至31.4元。

近年成為內地電訊商新增長來源的政企市場，中移動形容相關市場首季保持強勁增長，季內DICT（數據/資訊/傳訊科技）業務收入按年升23.9%至294億元。

內媒：中移否認研購香港寬頻

中電信方面，總收入升9.2%、其中服務收入按年升7.7%至1185億元。EBITDA錄338.7億元按年升4.7%。3月底止5G客戶2.83億戶按年升34%，移動ARPU亦升逾1.6%至45.8元。產業數字化方面，中電信指季內繼續推升算力水平，以5G、雲業務提供滿足客戶需求的智能信息化服務，令季內來自產業化業務收入按年升19%至350億元。

中移動昨收報67.5港元，跌0.3%，成交12.3億港元；中電信收報4.34港元，升1.2%，成交2.61億港元。

另外，《中國日報》引述中移動的聲明指出，否認中移動研究收購香港寬頻（1310）的報道，香港寬頻收市跌1.1%報6.22港元。