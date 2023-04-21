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台積電首季純利按年增逾2%勝預期

標籤：經濟

【明報專訊】早前被股神巴菲特減持的台積電公布今年首季業績，純利按年增2.1%至2069億元新台幣，按季則減少30%，高於市場預期，但營業額按年增4%、按季少19%至5086億元新台幣，遜市場預期。總裁魏哲家表示，受總體經濟因素、市場需求持續疲弱影響，上半年去庫存時間較預期長，可能要到第三季才重新平衡到更健康的水平，將台積電今年美元營收預測，由原來的輕微增長下調至跌1％至6%，仍將優於產業平均表現。

下調全年收入預測至跌1％至6%

魏哲家昨指出，原先估計去年第四季客戶庫存逐步下滑，半導體供應鏈庫存上半年將大幅降低，但上半年去庫存時間較原先預期長，可能第三季才回到更健康的水平。展望次季營業額為152億至160億美元，較首季低4%至9%，季度毛利率介乎52%至54%，營業利益率為39.5%至41.5%，同較上季進一步轉弱。綜合上半年，營收由原來估計倒退4%至9%，下調至倒退10%。

行業預測方面，魏哲家稱，對今年半導體（除記憶體外）產業營收由原預估的下跌4%，下修至跌4%至6%；晶圓代工產業則由倒退3%，調整至倒退7%至9%。

台積電首季毛利率為56.3%，營業利益率為45.5%，稅後純益率則為40.7%，前兩項財務比率都高於集團的指引水平，但較第四季有所下滑。集團解釋，上季毛利率按季走低，主要由於產能使用率較低，而匯率也處於不利走勢，並預期高電費將令毛利率進一步受壓。財務長黃仁昭補充，由於產能利用率下滑，加上4月起產業高壓以上用電大戶電價調漲17%，都將影響第二季毛利率表現，更預期電力成本上升的影響將持續至下半年，並將影響全年毛利率約50個基點。

魏哲家提到，終端市場對智慧型手機與PC需求持續疲弱，預期7/6納米產能利用率將緩步回溫，下半年在客戶推出新產品推動下，營收將較上半年強勁成長。被問及ChatGPT議題，魏哲家說，ChatGPT是新應用、新模式，還未評估相關應用帶來的需求成長，但台積電已佈局高效運算、AI 相關應用，會是驅動未來營運成長的強勁動能，近來AI的需求也持續協助產業去庫存。