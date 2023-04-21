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Tesla首季少賺24% 利潤率降 電動車均價跌逾一成 股價挫7%

【明報專訊】電動車大廠特斯拉（Tesla）（美：TSLA）連番減價令盈利受挫。受產品價格下調影響，Tesla首季利潤按年大跌24%至25億美元，營業利潤率為11.4%，較去年同期的19.3%顯著下滑。Tesla形容，營業利潤率的下滑速度「可控」（manageable）。受減價影響，Tesla今年首季每輛電動車平均售價4.6萬美元，相比去年首季的5.22萬美元下跌近12%。Tesla股價早段跌7%。

Tesla行政總裁馬斯克稱，減價刺激了Tesla銷售，至少一開始是這樣，現在「訂單量已超出產量」。不過迹象顯示，減價對銷量的提振作用未算顯著。雖然Tesla在美國的車型全線減價14%至25%不等，但面對電動車行業競爭加劇，加上加息令汽車貸款成本增加，Tesla首季的電動車交付量，較去年第四季僅增長4%。

市場憂需續減價維持銷量增長

特斯拉第一季產量，較交付量多出近1.8萬輛。該公司的庫存車輛，由去年初相當於3天供應量增至15天。持續減價令投資者憂慮，未來若不進一步減價，恐無法維持銷量增長。不過由於Tesla的利潤率仍是汽車行業之最，其掀起的減價戰有可能令對手陷入虧損。根據FactSet的數據，福特汽車（美：F）去年的營業利潤率約4%，而通用汽車（美：GM）約6.6%。

Tesla暗示仍會繼續積極減價。該公司稱，許多電動車廠都在致力解決生產成本的挑戰，而Tesla的目標是在成本效益方面領先全行。Tesla預計，物流和商品成本將會下降，加上其他方面的效率提升，有望進一步降低生產成本。

馬斯克：願犧牲利潤率增市佔

馬斯克透露，願意犧牲利潤率換取市場份額擴張，未來可能通過自動駕駛、超級充電等服務來彌補被抑壓的利潤。他說，減價其實是擴大領先優勢的好時機。他認為爭取銷量增長，並擴大車隊規模是正確的選擇，鑑於Tesla有獨特的策略優勢，當駕駛全面自動化，路上行駛的汽車都會成為收入來源。

馬斯克稱，從技術上來說，Tesla是唯一可在零利潤水平進行銷售的車廠，並將透過自動駕駛軟件產生巨大利潤。Tesla曾表示，未來可以讓車主出租Tesla座駕充當無人駕駛出租車賺錢。

馬斯克又預告，今年有可能推出全自動駕駛（FSD）技術，並產生可觀利潤，以抵消部分盈利壓力。他說：「我猶豫要不要這麼說，但我認為今年會推出。」不過馬斯克已多次押後推出全自動駕駛系統的目標。

他形容，Tesla全自動駕駛軟件的測試版推出日程，雖是「向前兩步，退後一步」，但趨勢明顯朝着全自動駕駛方向邁進。他又透露，爭取第三季起交付電動貨車Cybertruck，使Tesla的乘用車車型增至5款。Tesla重申，今年電動車交付目標為180萬輛，按年增長37%。

（綜合報道）

[國際金融]