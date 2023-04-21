葉創成：金邦達股息率近10厘擬增持

金邦達去年收入按年增長11.2%至15.3億元，盈利上升6.7%至1.47億元，全年每股派息0.16元，以昨日收報1.64元計，股息率近10厘。雖然金邦達昨日收市價低於筆者2016年12月約2元的買入價，惟由於集團期內派送慷慨，筆者至今每股收息逾1元，因此過去6年多以來累積回報逾三成。向前望的話，關鍵要判斷金邦達未來可否保持收入及盈利增長，支持派息不變甚至上升，而筆者上周聽了盧威廉講解後對此有信心，計劃增持該股。

推智能自助設備 攻金融社保政務領域

過去多年金邦達的主要業務便是提供支付系統平台，旗下嵌入式軟件及安全支付產品，主要應用於銀行信用卡及借記卡，而正如盧閏霆2016年在專訪中所說：「銀行的支付系統是永遠不會消失的，金邦達的存在是基於能為銀行的支付系統創造經濟價值。」據盧威廉是次介紹，金邦達現已形成以數字貨幣錢包產品為主、終端產品為輔的人工智能及數字化平台賦能的產品佈局，終端產品現可應用於金融、社保及政務等行業。

舉例說，銀行向金邦達購入一台面積像影印機般大的智能自助設備後，客戶便可藉此申請信用卡，並且短期獲審批及發卡；運輸署亦可以另一部面積相若的設備，讓市民可以自助及快速換領駕駛執照；內地銀行員工亦可拿着金邦達產銷的便攜製卡設備到小城市及農村為客戶更換第三代社會保障卡，藉此鞏固及增進客戶與銀行的關係。

研發人工智能系統 增櫃員機提款安全

近日本港有市民被盜用信用卡簽帳數十萬元後，被銀行以他有嚴重疏忽為由拒絕賠償，筆者請教盧威廉內地有關情况，而金邦達一名員工指出，如此巨額的簽帳，內地銀行一般均會致電與客戶確認，不會出現上述爭拗。盧威廉補充，金邦達研發的人工智能技術可應用於信用卡及借記卡的櫃員機提款，客戶如常輸入密碼後，該系統可以藉着感應輸入的力度與過去是否相若，藉以判斷是否屬卡主本人，即使是小額提款亦提供貼心保障。

值得一提的是，保安局前局長、全國政協委員、立法會議員及新民黨常務副主席黎棟國去年5月起已加入金邦達任獨立非執行董事，他在上周亦曾與行政會議召集人、立法會議員及新民黨主席葉劉淑儀一起參觀集團於國際創科展的攤位。

[葉創成 創富倉]