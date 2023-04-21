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央行停加息 澳洲樓市憧憬走出谷底

【明報專訊】澳洲3月樓價終止過去10個月跌勢，加上本月初澳洲央行宣布暫停加息，市場憧憬樓市將走出谷底。CoreLogic研究總監Tim Lawless表示，儘管利率處於高位，且經濟增長或將放緩，惟澳洲樓市正受新供應有限、租務市場緊張及新移民激增等利好因素支持，對樓市前景持審慎樂觀的看法。

澳洲樓市自去年5月加息以來持續受壓，本月初澳洲央行宣布維持利率不變，市場憧憬當地樓市將迎來曙光。Tim Lawless表示，雖然澳洲儲備銀行暫緩加息，並不代表加息周期已告終，但這或意味緊縮周期已接近尾聲，市場普遍預期澳洲息率即將見頂，近年澳洲消費者信心持續處於疫情爆發初期的偏低水平，消費信心與樓市關係密不可分，倘若息口走向的確定性增加，應可改善消費者信心，有望促使更多買家及賣家重返樓市。

澳洲3月樓價終止過去10個月跌勢

儘管目前仍未可確定澳洲息口何時見頂，利率水平亦已升至2012年以來的高位，當地樓市卻漸現起色。CoreLogic早前發表報告顯示，上月澳洲全國住宅價格按月微升0.6%（見表），為自去年4月以來首次錄得升幅，打破了連續10個月的下跌趨勢，主要基於期內當地4個主要城市悉尼、墨爾本、布里斯班及珀斯的住宅價格均告上升，其中以悉尼樓價升幅最大，按月升1.4%。

Lawless指出，無疑目前利率依然處於偏高水平，並預期年內澳洲經濟增長將放緩，不過已推售新盤庫存偏低，租務市場供應緊張，以及新移民激增等利好因素，正從供需兩面為澳洲樓市增加上升動力。供應方面，從新盤廣告可見新供應量持續趨緊，據CoreLogic的數據，自去年9月至今澳洲八大主要城市合計的新刊樓盤廣告量持續低於過去5年平均水平，新增供應持續偏低，對新盤定價有一定支持。

需求方面，隨着加息周期展開，過去一年不少潛在買家選擇轉買為租，加上疫後新移民激增，進一步帶動澳洲的租屋需求，租盤供不應求，帶動租金持續向上，或會推動更多潛在買家重新考慮置業。再參考CoreLogic的數據，截至今年3月底止過去一年，悉尼、布里斯班及墨爾本的住宅單位租金分別按年升18.1%、16.1%及14.6%。Lawless亦認為，租務市場緊張，同時新移民數目不斷攀升，未來或會看到更多具負擔能力的新移民因找不到合適租盤，而跳過租樓階段直接置業。

新移民激增庫存偏低 利好後市

不過，澳洲樓市前景不無隱憂。CoreLogic指出，澳洲經濟增長可能會於今年內放緩，或會打擊消費者信心，而經濟轉差及技術移民增加，亦有機會導致失業率上升，按揭批核也有可能進一步收緊，均為澳洲樓市的潛在負面因素，但認為當地通脹正逐步回落、新移民數目創新高及勞工市場仍緊張，應可抵消部分不利因素。對於樓市是否已觸底，CoreLogic認為言之尚早，但目前澳洲樓價已由2022年4月高位回落約9%，同期按揭違約或被迫出售個案增幅有限，加上已推售的新盤庫存偏低，以及加息周期接近尾聲等因素，對澳洲樓市前景仍持審慎樂觀的看法。

即使新盤供應不多，澳洲仍不乏項目來港展銷。位處澳洲昆士蘭省黃金海岸（Gold Coast）衝浪者天堂（Surfers Paradise）的豪宅項目Ocean，由澳洲大型發展商Meriton發展，樓高76層，33樓以下為Meriton所擁有的五星級酒店，豪宅單位分佈於33樓以上的高層位置，並設泳池、健身室、平台花園及會所等多項設施，提供1房至3房單位選擇，售價由63.2萬澳元起。

[劉敬華 環球樓市]