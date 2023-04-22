美傳再推科企禁投 商湯中芯挫一成 科指跌逾3% 恒指瀉321點逼二萬關

明報記者 周永雄

阿里巴巴（9988）、騰訊控股（0700）、美團（3690）和小米（1810）昨日分別跌介乎1.9%至4.1%，ATMX合計已拖累恒指下滑多達139點，佔跌市比例高達43.3%，成為跌市元兇。彭博社引述消息人士報道，拜登傳將限制投資中國關鍵經濟領域的美國企業包括創業投資、私募股權及合資企業等，並擬於5月19日在七國集團（G7）峰會採取行動。

拜登擬下月中G7峰會採行動

至於早前獲追捧的中芯國際昨早曾高見25.75元，為2021年8月中以來高位，但仍隨大市掉頭向下，收市更挫9.18%，至23.25元，為跌幅最大藍籌股，成交額逾31億元，市值單日蒸發約186億元。相關股份如華虹半導體（1347）也遭拖累，股價回落2.1%，至36.7元。證券商認為中芯國際自3月10日收報15.7元起的升浪已累積一定增幅，故趁勢回吐。

分析：3月以來累積升幅大

中芯趁勢回吐

科技指數昨日更是全線走低，其中商湯「最傷」，跌幅高達11.36%見近兩個月低位。之前炒作的多隻人工智能概念股也遭殃，百度（9888）下降2.7%，至122.8元，而美圖（1357）更重創約8.5%，至2.16元（見表）。

憂流動性再趨緊張

深證成分指數跌逾2%

內地股市昨日因人民銀行可能會開始逐步縮減在疫情大流行期間實施的一些刺激措施，憂慮流動性再趨緊張，上證綜合指數收報3301點，跌近2%；深證成分指數11,450點，跌逾2%；而北向資金淨流出76.19億元。創業板指數跌1.9%。

第一上海首席策略師葉尚志表示，內地經濟數據反映疫後復常進展兌現好消息，加上人工智能概念降溫，故近日反覆調整。他預料本季以石油、中資電訊和澳門博彩股較為受市場注意。